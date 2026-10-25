Alertă la Institutul de Psihiatrie Socola din Iași! Un pavilion ar fi fost infestat cu ploșnițe. Alexandru Rogobete trimite Corpul de control sanitar

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat verificări ample la Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iași, după apariția informațiilor potrivit cărora un pavilion al unității medicale ar fi fost infestat cu ploșnițe. Oficialul s-a deplasat la spital pentru a evalua situația și a decis trimiterea Inspecției Sanitare de Stat pentru un control la nivelul întregii instituții. Conducerea unității susține că spațiul afectat a fost eliberat, iar procedurile de dezinsecție și reabilitare au fost începute.
Alexandru Rogobete, în control la Institutul de Psihiatrie Socola din Iași
Ministrul Sănătății a anunțat, duminică, pe Facebook, că a mers la Institutul de Psihiatrie „Socola” pentru a vedea direct condițiile din pavilionul semnalat și pentru a discuta cu reprezentanții conducerii despre măsurile luate.
Potrivit primelor informații prezentate de Alexandru Rogobete, conducerea spitalului a intervenit prin evacuarea pacienților din spațiul respectiv și demararea operațiunilor necesare pentru eliminarea insectelor și refacerea zonelor afectate.
Cu toate acestea, ministrul a decis că situația trebuie verificată în detaliu, motiv pentru care Inspecția Sanitară de Stat va efectua controale care vor viza întregul institut.
Inspecția Sanitară de Stat verifică respectarea normelor de igienă
Controlul dispus de Ministerul Sănătății urmărește să stabilească dacă unitatea medicală respectă toate regulile sanitare și dacă măsurile de prevenție sunt aplicate corespunzător.
Alexandru Rogobete a subliniat că protejarea pacienților și a personalului medical trebuie să reprezinte o prioritate permanentă, iar orice problemă care ar putea afecta sănătatea acestora trebuie tratată cu maximă seriozitate.
Ministrul a precizat că nu va formula acuzații înainte de finalizarea verificărilor, însă a avertizat că eventualele neglijențe nu vor fi tolerate atunci când siguranța oamenilor este pusă în pericol.
În opinia sa, identificarea și remedierea transparentă a problemelor sunt esențiale pentru recâștigarea încrederii populației în sistemul sanitar.
Ce spune conducerea spitalului despre infestarea cu ploșnițe
Managerul Institutului de Psihiatrie „Socola” din Iași, Cristina Dobre, a confirmat existența unor probleme legate de prezența ploșnițelor într-unul dintre pavilioane, precizând că situația a fost remediată între timp.
La rândul său, ministrul Sănătății a transmis că astfel de incidente nu trebuie ascunse sau tratate superficial, ci semnalate și investigate pentru ca măsurile necesare să fie luate cât mai repede.
Verificările anunțate de Inspecția Sanitară de Stat urmează să clarifice dacă toate procedurile de igienă și prevenție au fost respectate și dacă sunt necesare măsuri suplimentare la nivelul unității medicale.
Alexandru Rogobete a transmis că siguranța persoanelor internate și a angajaților din spitale nu poate fi compromisă și că autoritățile trebuie să reacționeze prompt atunci când apar probleme de igienă.