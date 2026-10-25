Alertă la Institutul de Psihiatrie Socola din Iași! Un pavilion ar fi fost infestat cu ploșnițe. Alexandru Rogobete trimite Corpul de control sanitar

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 25 oct. 2026, 20:41

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat verificări ample la Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iași, după apariția informațiilor potrivit cărora un pavilion al unității medicale ar fi fost infestat cu ploșnițe. Oficialul s-a deplasat la spital pentru a evalua situația și a decis trimiterea Inspecției Sanitare de Stat pentru un control la nivelul întregii instituții. Conducerea unității susține că spațiul afectat a fost eliberat, iar procedurile de dezinsecție și reabilitare au fost începute.

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