Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, dă asigurări că „pacienții nu vor suferi” de pe urma haosului lăsat de Bolojan

Publicat 21 oct. 2026, 21:24 Actualizat 21 oct. 2026, 21:30

Noul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, încearcă să calmeze temerile privind lipsa medicamentelor și a materialelor sanitare din spitale. După o evaluare de urgență a stocurilor la nivel național, acesta dă asigurări că pacienții nu vor suporta consecințele blocajelor financiare sau administrative lăsate în urmă de fostul guvern.

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