Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, dă asigurări că „pacienții nu vor suferi” de pe urma haosului lăsat de Bolojan

Noul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, încearcă să calmeze temerile privind lipsa medicamentelor și a materialelor sanitare din spitale. După o evaluare de urgență a stocurilor la nivel național, acesta dă asigurări că pacienții nu vor suporta consecințele blocajelor financiare sau administrative lăsate în urmă de fostul guvern.
Rogobete verifică stocurile din toate Unitățile de Primiri Urgențe
Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Rogobete, a anunțat că a solicitat tuturor Unităților de Primiri Urgențe din țară informații detaliate privind stocurile de medicamente și materiale sanitare esențiale, precum și eventualele lipsuri care ar putea afecta activitatea medicală.
Potrivit acestuia, siguranța pacienților rămâne principala prioritate, iar sistemul de urgență nu își poate permite întreruperi în aprovizionarea cu medicamente și consumabile critice.
„Vreau să știm exact, în timp real, unde există probleme, ce resurse sunt disponibile și unde trebuie să intervenim”, a transmis ministrul.
În paralel, Rogobete a avut o întâlnire cu președintele Agenției Naționale a Medicamentului pentru a analiza situația existentă și pentru a identifica soluțiile necesare în cazul unor probleme de aprovizionare.
Plan pentru evitarea crizelor din spitale
Ministerul urmărește două obiective imediate: identificarea nevoilor reale ale fiecărei Unități de Primiri Urgențe și redistribuirea rapidă a resurselor între spitale în cazul unor situații care depășesc capacitatea stocurilor existente.
Totodată, Alexandru Rogobete a anunțat că lucrează la reașezarea alocărilor bugetare pentru Unitățile de Primiri Urgențe, serviciile de ambulanță și programele naționale de sănătate.