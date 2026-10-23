Rogobete a dat undă verde pentru două noi spitale noi. Investiții de aproape 2 miliarde de lei

Ordinele de începere a lucrărilor pentru Institutul Regional de Oncologie din Timișoara și pentru noul corp al Spitalului Județean de Urgență Giurgiu au fost semnate vineri, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Cele două investiții beneficiază de fonduri europene nerambursabile prin Programul Sănătate 2021–2027.
Proiectele prevăd construirea unui institut oncologic cu 250 de paturi la Timișoara și a unei clădiri cu 122 de paturi la Giurgiu. Bugetele estimate sunt de aproximativ 1,7 miliarde de lei, respectiv 258,5 milioane de lei.
Institutul Regional de Oncologie din Timișoara: investiție de aproximativ 1,7 miliarde de lei
Viitorul Institut Regional de Oncologie din Timișoara va avea o suprafață construită de aproximativ 65.000 de metri pătrați și o capacitate de 250 de paturi, potrivit datelor prezentate de ministrul Sănătății.
Etapa de demolare și pregătire a terenului a fost realizată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Proiectul intră acum în etapa care vizează ridicarea clădirii și dotarea acesteia cu echipamente medicale.
Valoarea estimată a investiției se ridică la aproximativ 1,7 miliarde de lei.
Ce secții va avea noul corp al Spitalului Județean de Urgență Giurgiu
La Giurgiu, noua clădire a Spitalului Județean de Urgență va avea 122 de paturi. Investiția, estimată la aproximativ 258,5 milioane de lei, va reuni mai multe specialități și servicii medicale:
oncologie;
neurologie;
terapie intensivă;
imagistică medicală;
laborator;
îngrijiri paliative.
Finanțarea este asigurată prin Programul Sănătate 2021–2027, același mecanism european prin care va continua și proiectul institutului oncologic din Timișoara.
Rogobete: Cele nouă proiecte de spitale transferate din PNRR vor continua
Ministrul Sănătății a transmis că niciunul dintre cele nouă proiecte de spitale mutate din PNRR în Programul Sănătate nu va fi abandonat. Potrivit acestuia, schimbarea sursei de finanțare urmărește să permită continuarea investițiilor.
„Am spus de la început un lucru foarte clar: transferul proiectelor de spitale din PNRR în Programul Sănătate nu înseamnă abandonarea lor, ci salvarea investițiilor și asigurarea finanțării necesare pentru continuarea lucrărilor”, a declarat Alexandru Rogobete.
În martie, Comisia Europeană a aprobat transferul a 522 de milioane de euro către Programul Sănătate 2021–2027, pentru finalizarea a nouă spitale din România preluate din PNRR.
„Am aprobat azi transferul a 522 milioane Euro către Programul Sănătate 2021-2027 pentru a ne asigura că România va putea finaliza nouă spitale noi. Investițiile au fost preluate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)”, a scris atunci Roxana Mînzatu pe Facebook.