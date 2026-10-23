Rogobete a dat undă verde pentru două noi spitale noi. Investiții de aproape 2 miliarde de lei

Scris de Darius Stănescu Publicat: 23 oct. 2026, 14:51

Ordinele de începere a lucrărilor pentru Institutul Regional de Oncologie din Timișoara și pentru noul corp al Spitalului Județean de Urgență Giurgiu au fost semnate vineri, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Cele două investiții beneficiază de fonduri europene nerambursabile prin Programul Sănătate 2021–2027.

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