Pfizer cere 3,5 miliarde de lei României. Zi decisivă la Bruxelles pentru banii ROMATSA

Publicat 26 oct. 2026, 11:36 Sursă Realitatea PLUS

Tribunalul de la Bruxelles analizează astăzi, 26 octombrie, două contestații importante pentru România, în dosarul privind poprirea banilor destinați ROMATSA. Măsura a fost solicitată în contextul procesului dintre statul român și compania farmaceutică Pfizer, care încearcă să recupereze sumele datorate pentru vaccinurile anti-COVID comandate și nepreluate, conform Realitatea PLUS.

Distribuie articolul