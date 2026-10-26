Pfizer cere 3,5 miliarde de lei României. Zi decisivă la Bruxelles pentru banii ROMATSA

Tribunalul de la Bruxelles analizează astăzi, 26 octombrie, două contestații importante pentru România, în dosarul privind poprirea banilor destinați ROMATSA. Măsura a fost solicitată în contextul procesului dintre statul român și compania farmaceutică Pfizer, care încearcă să recupereze sumele datorate pentru vaccinurile anti-COVID comandate și nepreluate, conform Realitatea PLUS.
Pfizer încearcă să recupereze aproape 3,5 miliarde de lei
Suma aflată în centrul disputei este de 3,42 miliarde de lei, reprezentând debitul principal și dobânzile, la care se adaugă cheltuieli de recuperare de 18,5 milioane de euro. Pentru recuperarea banilor de la statul român, Pfizer a inițiat o procedură de executare silită care a dus la instituirea unei popriri asupra sumelor colectate prin Eurocontrol și destinate ROMATSA, instituția responsabilă cu dirijarea traficului aerian din România. Măsura a fost notificată regiei pe 30 iunie 2026.
Datoria aparține statului român, nu ROMATSA, însă procedura a vizat plățile care ar fi trebuit să ajungă la această instituție. Situația a generat deja demersuri în justiție pentru ridicarea popririi, atât din partea ROMATSA, cât și a Ministerului Finanțelor.
ROMATSA și Ministerul Finanțelor cer ridicarea popririi. Când ar putea veni decizia
Cele două instituții solicită instanței belgiene ridicarea popririi, cel puțin până la finalizarea procesului dintre România și Pfizer. Judecătorii de la Tribunalul de Primă Instanță din Bruxelles analizează luni, 26 octombrie, ambele contestații, care vor fi examinate de același complet.
Potrivit informațiilor disponibile, magistrații urmează să audieze concluziile pe fond și ar putea rămâne în pronunțare. Astfel, deși dosarele sunt judecate astăzi, nu este sigur că hotărârea privind poprirea va fi anunțată în aceeași zi. Instanța ar putea comunica decizia la o dată ulterioară.
Background: ROMATSA a obținut suspendarea temporară a popririi în august
La sfârșitul lunii august, ROMATSA a obținut o ordonanță provizorie a instanței din Bruxelles prin care a fost permisă reluarea plăților efectuate de Eurocontrol către regia românească. Măsura a avut efect retroactiv de la 9 august 2026 și a vizat tarifele de rută datorate instituției. Suspendarea a fost una temporară, valabilă până la pronunțarea unei hotărâri asupra cererii de suspendare a executării. Tocmai această situație urmează să fie analizată în cadrul procedurilor judiciare aflate pe rolul instanței belgiene.
Litigiul are la bază hotărârea pronunțată în aprilie 2026 de o instanță din Belgia, care a obligat România să preia și să plătească vaccinuri anti-COVID contractate de la Pfizer, în valoare de aproximativ 600 de milioane de euro. În prezent, ROMATSA și Ministerul Finanțelor așteaptă soluția judecătorilor belgieni privind măsura executorie, în condițiile în care o hotărâre definitivă asupra contestațiilor nu fusese anunțată la momentul ultimelor informații disponibile.