UNIFARM și Direcția Generală Anticorupție, parteneriat pentru integritate în sănătate și siguranța pacienților

Scris de Catalina Anghel Publicat: 24 oct. 2026, 10:41

Compania Națională UNIFARM S.A. și Direcția Generală Anticorupție (DGA) au încheiat un parteneriat pentru prevenirea corupției și promovarea integrității în sistemul de sănătate. Colaborarea vizează consolidarea transparenței, a responsabilității instituționale și a respectării legii, principii esențiale pentru protejarea interesului public și creșterea încrederii în circuitul medicamentelor.

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