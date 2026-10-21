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Politica· 1 min citire

Ilie Bolojan a plecat la Oradea după încheierea mandatului de premier. Cum a fost surprins pe Aeroportul Otopeni

Ilie Bolojan a plecat la Oradea / Sursa foto - City FM Sibiu

Ilie Bolojan a plecat la Oradea / Sursa foto - City FM Sibiu

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 oct. 2026, 22:26
Actualizat21 oct. 2026, 22:28

Ilie Bolojan a fost văzut miercuri după-amiază pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, de unde a plecat cu avionul spre Oradea. Fostul premier ar fi ajuns singur la aeroport, unde a băut o cafea alături de câteva persoane din zona politică, înainte de a se îmbarca. Plecarea are loc după încheierea mandatului său de șef al Guvernului.

Ilie Bolojan, pe Aeroportul Otopeni înainte de zborul spre Oradea

Ilie Bolojan a ajuns miercuri după-amiază la Aeroportul Otopeni, potrivit informațiilor disponibile în presa online. Acesta ar fi venit singur, iar înainte de îmbarcare s-ar fi oprit pentru a bea o cafea alături de câteva persoane din mediul politic.

Ulterior, fostul șef al Executivului s-a îndreptat către avionul cu destinația Oradea, oraș cu care are legături politice și administrative importante.

Plecarea sa vine într-un moment de schimbare la nivelul conducerii Guvernului, după încheierea mandatului de premier.

Bolojan și-a încheiat mandatul de premier

Mandatul lui Ilie Bolojan în fruntea Guvernului s-a încheiat în contextul schimbării Executivului și al votului acordat noului cabinet, potrivit informațiilor furnizate.

Schimbarea de la Palatul Victoria marchează o nouă etapă pe scena politică, iar următoarele decizii ale fostului premier sunt urmărite cu interes.

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