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Politica· 1 min citire
Ilie Bolojan a plecat la Oradea după încheierea mandatului de premier. Cum a fost surprins pe Aeroportul Otopeni
Ilie Bolojan a plecat la Oradea / Sursa foto - City FM Sibiu
Publicat21 oct. 2026, 22:26
Actualizat21 oct. 2026, 22:28
Ilie Bolojan a fost văzut miercuri după-amiază pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, de unde a plecat cu avionul spre Oradea. Fostul premier ar fi ajuns singur la aeroport, unde a băut o cafea alături de câteva persoane din zona politică, înainte de a se îmbarca. Plecarea are loc după încheierea mandatului său de șef al Guvernului.
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