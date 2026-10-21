Ilie Bolojan a plecat la Oradea după încheierea mandatului de premier. Cum a fost surprins pe Aeroportul Otopeni

Publicat 21 oct. 2026, 22:26 Actualizat 21 oct. 2026, 22:28

Ilie Bolojan a fost văzut miercuri după-amiază pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, de unde a plecat cu avionul spre Oradea. Fostul premier ar fi ajuns singur la aeroport, unde a băut o cafea alături de câteva persoane din zona politică, înainte de a se îmbarca. Plecarea are loc după încheierea mandatului său de șef al Guvernului.

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