Luca Niculescu: „Merită să ne luptăm pentru cultură”. Mesaj de sprijin pentru Ioana Ciocan

Publicat 21 oct. 2026, 12:41 Sursă Realitatea PLUS

Luca Niculescu a transmis un mesaj de susținere pentru Ioana Ciocan la începutul mandatului acesteia, subliniind că susținerea culturii trebuie să rămână o prioritate chiar și în condiții bugetare dificile. El a evidențiat succesul internațional al artiștilor români și a vorbit despre oportunitățile de promovare a României prin literatură, cinematografie, muzică și arte plastice.

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