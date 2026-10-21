Luca Niculescu: „Merită să ne luptăm pentru cultură”. Mesaj de sprijin pentru Ioana Ciocan

Luca Niculescu a transmis un mesaj de susținere pentru Ioana Ciocan la începutul mandatului acesteia, subliniind că susținerea culturii trebuie să rămână o prioritate chiar și în condiții bugetare dificile. El a evidențiat succesul internațional al artiștilor români și a vorbit despre oportunitățile de promovare a României prin literatură, cinematografie, muzică și arte plastice.
În intervenția sa, Luca Niculescu a felicitat ministrul Culturii pentru activitatea desfășurată pe parcursul mandatului și i-a urat succes Ioanei Ciocan, pe care a descris-o drept „un manager cultural cu multă experiență, cu multă ambiție”.
Luca Niculescu: „Cred că merită să ne luptăm pentru cultură”
Referindu-se la discuțiile despre buget și fiscalitate, Niculescu a susținut că dificultățile financiare nu trebuie să diminueze importanța acordată culturii.
„Cred că merită să ne luptăm pentru cultură, chiar dacă, evident, condițiile bugetare nu sunt cele mai fericite”, a declarat acesta.
În același context, el a evocat formula „Dacă n-ar fi cultura, atunci pentru ce ne-am lupta?”, atribuită lui Winston Churchill, precizând însă că fostul premier britanic probabil nu a rostit-o niciodată.
Niculescu a enumerat mai multe domenii în care artiștii români se remarcă pe plan internațional, de la cinematografie și literatură până la muzică și arte plastice.
„Avem un cinematograf excepțional, avem o literatură fantastică, avem concursul și festivalul George Enescu, avem artiști plastici de mare valoare, avem un sector independent foarte dinamic și pe care vom încerca să-l sprijinim mai mult”, a afirmat el.
Luca Niculescu a subliniat că România trebuie să valorifice mai bine oportunitățile de promovare culturală și a asigurat-o pe Ioana Ciocan de sprijinul său.
„Există atâtea lucruri și atâtea locuri unde România poate să strălucească prin cultură, încât cred că trebuie să le folosim. Și vă asigur, doamnă ministru, că veți avea parte de sprijinul meu și cu siguranță ne vom întâlni foarte des”, a transmis acesta.
El a menționat, în acest context, evenimente internaționale dedicate cărții, expoziții de artă și festivaluri de film care pot contribui la creșterea vizibilității artiștilor români.
Târgul de Carte de la Frankfurt din 2028, între reperele invocate
Printre evenimentele despre care a vorbit Niculescu se numără Salonul de Carte de la Paris și Târgul de Carte de la Frankfurt din 2028, unde, potrivit declarației sale, România va avea statutul de invitat de onoare.
„Trebuie să arătăm potențialul și reușitele literaturii române”, a subliniat el.
Niculescu a evocat și perspectiva expunerii la Londra a lucrării cunoscute drept „Bărbatul cu tichie albastră”, de la Brukenthal, în cadrul unei retrospective Van Eyck. Totodată, el a amintit participările artiștilor români la festivalurile internaționale de film.