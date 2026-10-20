Ilie Bolojan anunță că PNL va vota pentru încheierea crizei politice: „Nu intrăm la guvernare, nu negociem funcții”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 20 oct. 2026, 15:13

Ilie Bolojan a anunțat că PNL va da „un vot de necesitate” pentru încheierea crizei politice, fără să intre la guvernare sau să negocieze funcții. El a susținut că prelungirea blocajului ar putea afecta serviciile de bază și funcționarea spitalelor și a lansat critici la adresa PSD și a lui Sorin Grindeanu.

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