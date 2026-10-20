Ilie Bolojan anunță că PNL va vota pentru încheierea crizei politice: „Nu intrăm la guvernare, nu negociem funcții”

Ilie Bolojan a anunțat că PNL va da „un vot de necesitate” pentru încheierea crizei politice, fără să intre la guvernare sau să negocieze funcții. El a susținut că prelungirea blocajului ar putea afecta serviciile de bază și funcționarea spitalelor și a lansat critici la adresa PSD și a lui Sorin Grindeanu.
Ilie Bolojan: PNL va da „un vot de necesitate”
În mesajul său, Ilie Bolojan a afirmat că liberalii au de ales între continuarea crizei politice și o decizie care să contribuie la încheierea acesteia. Deși un vot împotrivă ar fi mai simplu din punct de vedere politic pentru PNL, acesta a susținut că trebuie luate în calcul consecințele pentru populație.
„Azi ne aflăm cu toții în fața unei decizii: continuăm criza politică sau o închidem? Politic, pentru PNL ar fi simplu să voteze împotrivă. Când îl auzi pe domnul Grindeanu, îți dai seama ce greu îți este. Dar cu ce preț pentru țară?”, a declarat Ilie Bolojan.
El a avertizat că o prelungire a crizei ar putea pune în pericol funcționarea unor servicii esențiale, inclusiv capacitatea camerelor de gardă de a prelua pacienții și de a trata urgențele.
„Așa ceva nu trebuie să se întâmple și de aceea PNL va da astăzi un vot de necesitate, un vot pentru încheierea acestei crize”, a transmis Bolojan.
PNL nu intră la guvernare și nu negociază funcții
Ilie Bolojan a precizat că votul anunțat nu presupune participarea liberalilor la guvernare sau negocierea unor funcții. Potrivit acestuia, PNL cere menținerea direcției României.
„Nu intrăm la guvernare, nu negociem funcții, nu pretindem în schimb decât menținerea direcției României. Și nu suntem șantajați, ca să fie clar pentru toată lumea”, a afirmat el.
Bolojan a mai susținut că liberalii nu vor contribui la agravarea situației doar pentru a demonstra greșelile altor lideri politici.
„PNL nu va împinge România spre colaps doar pentru a demonstra că unii au greșit. Oamenii nu trebuie să sufere pentru iresponsabilitatea unor lideri politici, dar România trebuie să continue drumul corect început”, a declarat acesta.
Ce cere Ilie Bolojan viitorului guvern
În privința priorităților guvernamentale, Bolojan a enumerat eficientizarea statului, controlul cheltuielilor, aplicarea unor reguli egale pentru toți și promovarea investițiilor. El a subliniat că aceste obiective trebuie urmărite indiferent de componența Executivului.
Totodată, Ilie Bolojan a acuzat PSD că pregătește invocarea unei „grele moșteniri” pentru a justifica neîndeplinirea promisiunilor.
„PSD deja inventează o grea moștenire cu care să-și acopere incapacitatea de a onora promisiunile mincinoase. Să fie clar, nu există nicio grea moștenire!”, a afirmat Bolojan.