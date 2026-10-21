Bolojan ar lua în calcul o alianță de dreapta pentru următoarele alegeri. USR și Forța Dreptei, printre posibilii parteneri - SURSE

Scris de Darius Stănescu Publicat: 21 oct. 2026, 13:44

Ilie Bolojan și liberalii ar lua în calcul formarea unei alianțe de dreapta pentru următoarele alegeri, potrivit surselor Realitatea PLUS. Proiectul ar putea reuni PNL, USR, Forța Dreptei, formațiunea condusă de Ludovic Orban, dar și alte partide mai mici din aceeași zonă politică.

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