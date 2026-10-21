Bolojan ar lua în calcul o alianță de dreapta pentru următoarele alegeri. USR și Forța Dreptei, printre posibilii parteneri - SURSE

Ilie Bolojan și liberalii ar lua în calcul formarea unei alianțe de dreapta pentru următoarele alegeri, potrivit surselor Realitatea PLUS. Proiectul ar putea reuni PNL, USR, Forța Dreptei, formațiunea condusă de Ludovic Orban, dar și alte partide mai mici din aceeași zonă politică.
PNL și USR ar putea forma un pol de dreapta
Potrivit surselor citate, USR ar fi principalul partener vizat de liberali pentru o eventuală alianță electorală. Nu ar fi exclusă nici cooptarea partidului Forța Dreptei, alături de alte formațiuni de dreapta care au participat și la precedentele alegeri.
Discuțiile privind constituirea acestui pol politic ar urma să aibă loc în perioada următoare. Deocamdată, informațiile indică un scenariu analizat de liberali, nu o înțelegere convenită între partide.
Pozițiile diferite la învestirea Guvernului nu ar fi rupt relația PNL–USR
În prezent, PNL și USR se află împreună în opoziție în Parlament, deși au avut poziții diferite la învestirea Guvernului Niculescu. Liberalii au votat pentru învestirea Executivului, în timp ce USR nu a susținut acest demers.
Potrivit acelorași surse, această diferență de poziționare nu ar fi provocat o ruptură între cele două partide, iar perspectiva unei colaborări pentru următoarele alegeri ar rămâne deschisă.