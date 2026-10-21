Claudiu Manda cere măsuri economice urgente noului Guvern și îl critică pe Bolojan: „Le-ați luat orice speranță”

Claudiu Manda solicită noului Guvern o evaluare completă a situației economice și o rectificare bugetară care să asigure finanțarea sănătății, administrațiilor locale și serviciilor esențiale. Într-un mesaj în care susține că România are din nou „un Guvern pentru români”, acesta afirmă că miniștrii nu au timp pentru acomodare și îi adresează critici lui Bolojan.
După ceea ce descrie drept șase luni de criză politică, Manda consideră că prioritățile Executivului trebuie să fie problemele economice și deciziile cu impact direct asupra populației.
„România are din nou un Guvern pentru români! După șase luni de criză politică, atenția și eforturile trebuie îndreptate acum, cu prioritate, către problemele economice și deciziile de care oamenii au nevoie”, a transmis Claudiu Manda.
Claudiu Manda solicită o evaluare a situației economice
Manda susține că efectele măsurilor de austeritate sunt deja resimțite de populație, însă amploarea dificultăților economice trebuie stabilită printr-o analiză riguroasă. În opinia sa, noul Executiv trebuie să explice care este situația de la care pornește și ce soluții are pentru corectarea dezechilibrelor.
„De aceea, noul Executiv trebuie să prezinte o imagine clară și completă a situației în care se află țara: de unde plecăm, cât de grave sunt dezechilibrele și ce măsuri se impun pentru corectarea lor”, a precizat acesta.
Totodată, Manda afirmă că miniștrii care își preiau portofoliile își asumă guvernarea într-un context de criză, „în care nu există timp pentru acomodare și în care fiecare zi contează”.
Rectificarea bugetară, prioritate pentru sănătate și administrațiile locale
În perspectiva iernii, Claudiu Manda cere ca rectificarea bugetară să răspundă urgent nevoilor de finanțare din sănătate, administrația locală și sectoarele în care lipsa banilor poate afecta serviciile publice.
Acesta enumeră accesul la servicii medicale și medicamente, încălzirea școlilor, continuarea investițiilor și achitarea facturilor restante printre problemele care trebuie tratate cu prioritate.
„Românii au nevoie să vadă și să simtă, încă de la început, că lucrurile încep să se schimbe. Au nevoie de siguranță și de încrederea că fiecare decizie a Guvernului va ține cont, înainte de toate, de impactul pe care îl are asupra vieții lor”, a mai transmis Manda.
Mesaj critic la adresa lui Bolojan
În încheiere, Claudiu Manda îi adresează un mesaj critic lui Bolojan, pe care îl acuză că a afectat încrederea românilor într-o schimbare în bine.
„Nu, domnule Bolojan, nu le-ați dat speranță românilor. Le-ați luat orice speranță că în țara lor poate fi mai bine. Dar noi vom arăta din nou că România poate fi guvernată cu responsabilitate, prin măsuri care răspund nevoilor oamenilor”, a afirmat acesta.