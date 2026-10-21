Claudiu Manda cere măsuri economice urgente noului Guvern și îl critică pe Bolojan: „Le-ați luat orice speranță”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 21 oct. 2026, 12:04

Claudiu Manda solicită noului Guvern o evaluare completă a situației economice și o rectificare bugetară care să asigure finanțarea sănătății, administrațiilor locale și serviciilor esențiale. Într-un mesaj în care susține că România are din nou „un Guvern pentru români”, acesta afirmă că miniștrii nu au timp pentru acomodare și îi adresează critici lui Bolojan.

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