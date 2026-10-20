Alexandru Rogobete vrea ca vaccinarea anti-HPV să fie disponibilă în farmacii până la finalul anului. Prioritățile ministrului propus la Sănătate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 oct. 2026, 11:43

Social-democratul Alexandru Rogobete, ministrul propus pentru portofoliul Sănătății, își dorește ca vaccinarea împotriva HPV să fie disponibilă și în farmacii până la sfârșitul anului 2026. Planul ar urma să fie dezvoltat după modelul proiectului-pilot de vaccinare antigripală în farmacii. Oficialul a anunțat și alte priorități, printre care debirocratizarea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) și facilitarea accesului pacienților la anumite medicamente și materiale consumabile.

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