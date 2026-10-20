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Sanatate· 2 min citire

Alexandru Rogobete vrea ca vaccinarea anti-HPV să fie disponibilă în farmacii până la finalul anului. Prioritățile ministrului propus la Sănătate

Alexandru Rogobete/ Foto: Facebook

Alexandru Rogobete/ Foto: Facebook

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 oct. 2026, 11:43

Social-democratul Alexandru Rogobete, ministrul propus pentru portofoliul Sănătății, își dorește ca vaccinarea împotriva HPV să fie disponibilă și în farmacii până la sfârșitul anului 2026. Planul ar urma să fie dezvoltat după modelul proiectului-pilot de vaccinare antigripală în farmacii. Oficialul a anunțat și alte priorități, printre care debirocratizarea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) și facilitarea accesului pacienților la anumite medicamente și materiale consumabile.

Vaccinarea anti-HPV în farmacii, până la finalul anului

Alexandru Rogobete a declarat marți, la conferința internațională „Farma Conect – Farmacia și farmacistul”, că dorește extinderea proiectului de vaccinare în farmacii, începând cu vaccinul împotriva HPV. Evenimentul a fost organizat de Asociația Farmaciilor și Farmaciștilor din România (AFFR) și Federația Patronală a Farmaciilor din România (FPFR).

Așa cum bine cunoașteți, părerea mea este că rolul farmaciilor și al farmaciștilor este esențial în ecosistemul de sănătate. Îmi doresc ca până la finalul acestui an să reușim să extindem proiectul de vaccinare în farmacii. Este un proiect la care țin foarte mult și care cred că va ajuta mult în această zonă de prevenție

— a declarat Alexandru Rogobete.

Ministrul propus pentru Sănătate a precizat că extinderea ar putea fi realizată pe baza experienței acumulate în cadrul proiectului-pilot de vaccinare antigripală.

Mă refer la cel anti-HPV. Pe modelul proiectului-pilot avut pentru vaccinul gripal putem utiliza infrastructura și experiența pentru a extinde și către alte vaccinuri. Aș începe cu anti-HPV

— a explicat acesta.

Rogobete a menționat și dezvoltarea componentei de farmacie în cadrul unităților sanitare, ca parte a planurilor sale pentru sistemul de sănătate.

Alexandru Rogobete vrea debirocratizarea CNAS

O altă prioritate anunțată de Alexandru Rogobete este reducerea birocrației la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Oficialul a vorbit despre necesitatea simplificării procedurilor prin care pacienții au acces la medicamente și materiale consumabile decontate de stat.

Cred că a sosit momentul să debirocratizăm cât de mult se poate Casa Națională de Asigurări de Sănătate

— a arătat social-democratul.

Rogobete a dat exemplul unor materiale consumabile și medicamente pe care pacienții sunt nevoiți să le obțină prin intermediul spitalelor, ceea ce presupune deplasări și proceduri administrative suplimentare.

Pompele de insulină ar putea fi achiziționate direct din farmacii

Printre exemplele menționate de ministrul propus pentru Sănătate se numără și cel al pompelor de insulină. Acesta consideră că pacienții ar trebui să poată achiziționa astfel de dispozitive direct din farmacii, în condițiile în care costurile sunt deja compensate integral de stat.

Plimbăm pacienții inutil între ușile cabinetelor. De exemplu, pentru pompele de insulină. Este complet nonsens și îmi doresc mult ca acestea să poată fi achiziționate direct din farmacie, pentru că oricum statul le compensează sută la sută

— a mai spus Alexandru Rogobete.

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