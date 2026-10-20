Alexandru Rogobete vrea ca vaccinarea anti-HPV să fie disponibilă în farmacii până la finalul anului. Prioritățile ministrului propus la Sănătate

Social-democratul Alexandru Rogobete, ministrul propus pentru portofoliul Sănătății, își dorește ca vaccinarea împotriva HPV să fie disponibilă și în farmacii până la sfârșitul anului 2026. Planul ar urma să fie dezvoltat după modelul proiectului-pilot de vaccinare antigripală în farmacii. Oficialul a anunțat și alte priorități, printre care debirocratizarea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) și facilitarea accesului pacienților la anumite medicamente și materiale consumabile.
Vaccinarea anti-HPV în farmacii, până la finalul anului
Alexandru Rogobete a declarat marți, la conferința internațională „Farma Conect – Farmacia și farmacistul”, că dorește extinderea proiectului de vaccinare în farmacii, începând cu vaccinul împotriva HPV. Evenimentul a fost organizat de Asociația Farmaciilor și Farmaciștilor din România (AFFR) și Federația Patronală a Farmaciilor din România (FPFR).
Ministrul propus pentru Sănătate a precizat că extinderea ar putea fi realizată pe baza experienței acumulate în cadrul proiectului-pilot de vaccinare antigripală.
Rogobete a menționat și dezvoltarea componentei de farmacie în cadrul unităților sanitare, ca parte a planurilor sale pentru sistemul de sănătate.
Alexandru Rogobete vrea debirocratizarea CNAS
O altă prioritate anunțată de Alexandru Rogobete este reducerea birocrației la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Oficialul a vorbit despre necesitatea simplificării procedurilor prin care pacienții au acces la medicamente și materiale consumabile decontate de stat.
Rogobete a dat exemplul unor materiale consumabile și medicamente pe care pacienții sunt nevoiți să le obțină prin intermediul spitalelor, ceea ce presupune deplasări și proceduri administrative suplimentare.
Pompele de insulină ar putea fi achiziționate direct din farmacii
Printre exemplele menționate de ministrul propus pentru Sănătate se numără și cel al pompelor de insulină. Acesta consideră că pacienții ar trebui să poată achiziționa astfel de dispozitive direct din farmacii, în condițiile în care costurile sunt deja compensate integral de stat.
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