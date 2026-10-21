Luca Niculescu face prima vizită externă la Chișinău. Se va întâlni cu Maia Sandu și alți oficiali

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 21 oct. 2026, 19:43

Premierul Luca Niculescu efectuează prima sa deplasare externă la doar câteva zile după preluarea mandatului la Palatul Victoria. Șeful Guvernului va merge marți, 27 octombrie, în Republica Moldova, într-o vizită cu puternică miză politică și strategică, semnalând că relația cu Chișinăul rămâne una dintre prioritățile noului Executiv.

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