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Politica· 1 min citire
Luca Niculescu face prima vizită externă la Chișinău. Se va întâlni cu Maia Sandu și alți oficiali
Luca Niculescu (Inquam Photos/George Calin)
Premierul Luca Niculescu efectuează prima sa deplasare externă la doar câteva zile după preluarea mandatului la Palatul Victoria. Șeful Guvernului va merge marți, 27 octombrie, în Republica Moldova, într-o vizită cu puternică miză politică și strategică, semnalând că relația cu Chișinăul rămâne una dintre prioritățile noului Executiv.
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