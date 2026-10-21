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Politica· 1 min citire

Luca Niculescu face prima vizită externă la Chișinău. Se va întâlni cu Maia Sandu și alți oficiali

Luca Niculescu (Inquam Photos/George Calin)

Luca Niculescu (Inquam Photos/George Calin)

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Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 21 oct. 2026, 19:43

Premierul Luca Niculescu efectuează prima sa deplasare externă la doar câteva zile după preluarea mandatului la Palatul Victoria. Șeful Guvernului va merge marți, 27 octombrie, în Republica Moldova, într-o vizită cu puternică miză politică și strategică, semnalând că relația cu Chișinăul rămâne una dintre prioritățile noului Executiv.

Prim-ministrul Luca Niculescu se va afla marți, 27 octombrie 2026, într-o vizită în Republica Moldova, unde va avea întrevederi cu președinta Maia Sandu, cu prim-ministrul Vasile Tofan și cu președintele Parlamentului, Igor Grosu.

Discuțiile se vor axa asupra proiectelor comune și cooperării dintre cele două state, în contextul sprijinului constant pe care Guvernul României îl acordă Republicii Moldova.

— a transmis Guvernul României, într-un comunicat.,

Vizita are loc într-un moment important pentru relațiile dintre cele două state, România fiind unul dintre cei mai importanți susținători ai Republicii Moldova pe plan politic, economic și european. Alegerea Chișinăului pentru prima deplasare externă a noului premier este văzută ca un mesaj de continuitate privind sprijinul acordat autorităților moldovene.

Deplasarea în Republica Moldova este prima vizită externă a lui Luca Niculescu în calitate de prim-ministru și vine după perioada de negocieri politice care a precedat instalarea noului Cabinet, marcând debutul agendei sale diplomatice.

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