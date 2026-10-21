Ninel Peia anunță oficial Partidul PACE - Întâi România, după desființarea grupului din Senat. Cine sunt liderii noii formațiuni

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 oct. 2026, 12:44

Senatorul Ninel Peia a anunțat miercuri, 21 octombrie, prezentarea oficială a Partidului PACE - Întâi România, după ce grupul parlamentar cu același nume s-a desființat în Senat, în urma plecării senatoarei Nadia-Cosmina Cerva. Noua formațiune este condusă de Peia, în timp ce senatorul Clement Sava ocupă funcția de prim-vicepreședinte, iar deputatul Mădălin Făget este secretar general. Liderul partidului susține că mai mulți parlamentari și-au exprimat deja intenția de a se alătura proiectului său politic.

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