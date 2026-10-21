Ninel Peia anunță oficial Partidul PACE - Întâi România, după desființarea grupului din Senat. Cine sunt liderii noii formațiuni
Ninel Peia
Senatorul Ninel Peia a anunțat miercuri, 21 octombrie, prezentarea oficială a Partidului PACE - Întâi România, după ce grupul parlamentar cu același nume s-a desființat în Senat, în urma plecării senatoarei Nadia-Cosmina Cerva. Noua formațiune este condusă de Peia, în timp ce senatorul Clement Sava ocupă funcția de prim-vicepreședinte, iar deputatul Mădălin Făget este secretar general. Liderul partidului susține că mai mulți parlamentari și-au exprimat deja intenția de a se alătura proiectului său politic.
Anunțul vine într-un moment tensionat pentru grupul PACE - Întâi România, după ce plecarea Nadiei-Cosmina Cerva a redus numărul senatorilor la șase, sub pragul minim prevăzut de regulament. Ruptura apare pe fondul tensiunilor dintre gruparea condusă de Ninel Peia și AUR, care au devenit vizibile și în ultimele săptămâni.
Grupul PACE - Întâi România s-a desființat în Senat, după plecarea Cosminei Cerva
Ninel Peia a explicat că grupul parlamentar nu mai îndeplinește condițiile necesare pentru a funcționa în Senat, după retragerea senatoarei Nadia-Cosmina Cerva. Potrivit regulamentului, un grup parlamentar trebuie să aibă cel puțin șapte senatori.
Peia a vorbit și despre posibilitatea ca fosta sa colegă să se îndrepte către AUR, asemenea altor parlamentari care au părăsit gruparea. Aceasta este însă o apreciere a senatorului, nu o decizie confirmată de Cerva, care și-a anunțat intenția de a activa ca neafiliată.
Situația grupului parlamentar ar putea suferi însă o nouă schimbare. După anunțul desființării, senatorul Dumitru Manea și-a declarat afilierea la PACE, ceea ce a permis refacerea numărului de șapte membri. Senatorul Clement Sava a solicitat reînființarea grupului, iar conducerea Senatului a anunțat că cererea urmează să fie analizată de Biroul permanent.
Ninel Peia anunță oficial Partidul PACE - Întâi România. Cine face parte din conducere
În aceeași intervenție, Ninel Peia a prezentat structura de conducere a partidului PACE - Întâi România. Acesta a precizat că va ocupa funcția de președinte, în timp ce senatorul Clement Sava va fi prim-vicepreședinte, iar deputatul Mădălin Făget va deține funcția de secretar general. Peia a descris formațiunea drept una națională, creștină și conservatoare, care își propune să promoveze principiile suveraniste prin inițiative și politici publice.
Deși prezentarea publică a conducerii partidului are loc pe 21 octombrie, formațiunea fusese deja înregistrată juridic. La 25 septembrie 2026, instanța a admis definitiv apelul formulat de fondatori și a dispus înscrierea Partidului PACE - Întâi România în Registrul Partidelor Politice, după ce cererea inițială fusese respinsă de Tribunalul București.
Ninel Peia susține că mai mulți parlamentari vor să se înscrie în noul partid
Liderul PACE a declarat că proiectul său politic a atras deja interesul mai multor deputați și senatori, fără să precizeze numele acestora sau câți parlamentari ar urma să se înscrie efectiv în formațiune. Potrivit senatorului, noul partid își propune să promoveze valorile creștine, familia, tradițiile și dreptul de proprietate, precum și o abordare a suveranității concentrată pe protejarea intereselor economice și a resurselor României.
Peia susține că noua formațiune are reprezentare în Parlament
La finalul intervenției, Ninel Peia a subliniat că partidul are deja reprezentanți în Parlament, invocând prezența unor senatori și deputați care fac parte din proiectul politic.
„În același timp, vreau să vă spun că Partidul Pace Întâi România prin membrii săi, senatori și deputați, este partid parlamentar. Deci, începând de astăzi, în Parlamentul României există Partidul Parlamentar Pace Întâi România”, a transmis senatorul.
Calitatea de partid politic înregistrat și existența unui grup parlamentar recunoscut sunt însă două situații distincte. În timp ce partidul PACE - Întâi România a fost înregistrat juridic în septembrie, refacerea grupului din Senat, după pierderea temporară a numărului minim de membri, necesită parcurgerea procedurilor parlamentare.
COMUNICATUL INTEGRAL
„Senatorul Ninel PEIA anunță înființarea partidului PACE - Întâi România, un nou partid parlamentar național, creștin și conservator. România are, începând de astăzi, un nou partid parlamentar, PACE - Întâi România, formațiune politică națională, creștină și conservatoare, care își asumă reprezentarea în Parlamentul României a unui proiect politic fundamentat pe suveranitate națională, valori creștine, principii conservatoare și politici publice concrete.
În urma finalizării procedurilor judiciare de înregistrare, partidul PACE - Întâi România își anunță oficial intrarea pe scena politică românească în calitate de partid cu reprezentare parlamentară, având ca obiectiv construirea unei alternative politice în cadrul curentului suveranist. Conducerea centrală a Partidului PACE - Întâi România:
Președinte - Senator Ninel PEIA
Prim-vicepreședinte - Senator Clement SAVA
Secretar general - Deputat Mădălin FĂGET
PACE - Întâi România se definește ca un partid național prin obiectivele sale, creștin prin valorile pe care le afirmă și conservator prin respectul față de familie, tradiție, proprietate, libertate și instituțiile fundamentale ale statului român.
Noua formațiune își propune să transforme principiile suveraniste în politici publice concrete, cu accent pe relansarea economiei naționale, protejarea capitalului românesc, valorificarea resurselor energetice și minerale, consolidarea instituțiilor statului, respectarea drepturilor și libertăților fundamentale și promovarea competenței în administrația publică.
În plan politic, partidul PACE - Întâi România își afirmă identitatea distinctă în cadrul curentului suveranist, susținând că apărarea interesului național presupune nu doar declarații politice, ci și soluții legislative, programe economice și capacitate administrativă.
PACE - Întâi România este expresia convingerii noastre că suveranismul trebuie să depășească etapa sloganurilor și să devină o doctrină de guvernare, susținută de politici publice serioase, oameni competenți și responsabilitate față de cetățeni. Suntem un partid național prin obiectivele noastre, creștin prin valorile pe care le afirmăm și conservator prin respectul față de familie, tradiție, libertate și instituțiile fundamentale ale statului român.
În perioada următoare, formațiunea va continua organizarea structurilor teritoriale, constituirea conducerilor județene și locale și prezentarea publică a programului său politic. Partidul PACE - Întâi România își asumă construirea unui proiect politic național în care patriotismul să fie însoțit de competență, suveranitatea de responsabilitate, iar valorile conservatoare de politici publice aplicabile”.
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