Fosta condamnată penal, căruia Bolojan i-a prelungit mandatul în ultima zi ca premier, își cere demisia

Adriana-Laura Miron, condamnată penal într-un dosar, pusă la Ministerul Economiei ca să supravegheze contactul SAFE, căruia Bolojan i-a prelungit contractul în ultima zi de muncă, vrea să demisioneze.
Adriana-Laura Miron, funcționara care a ocupat temporar poziția de secretar general al Ministerului Economiei, a ajuns în centrul unei noi controverse după ce Ilie Bolojan a semnat, în ultima zi în care s-a aflat la conducerea Guvernului, o decizie prin care îi prelungea exercitarea atribuțiilor pentru încă șase luni. Documentul, înregistrat cu numărul 335 din 20 octombrie 2026, urma să intre în vigoare două zile mai târziu.
Niculescu se instala, Bolojan făcea ultimele cadouri
Decizia a fost luată într-un moment de tranziție politică, în ziua în care Parlamentul a votat învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu, cu 280 de voturi. În timp ce Bolojan se pregătea să părăsească Palatul Victoria, semnătura sa asigura continuitatea temporară a Adrianei-Laura Miron la conducerea administrativă a Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.
Potrivit documentului, Miron, care ocupa un post de consilier clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Dezvoltarea Industriei de Apărare, urma să exercite temporar funcția de secretar general al ministerului pentru o nouă perioadă de șase luni. Ea mai ocupase această poziție în regim temporar timp de o jumătate de an, iar prelungirea a ridicat întrebări cu privire la temeiul legal și la oportunitatea măsurii.
Legături apropiate cu Irineu Darău și fostul primar al Brașovului, Allen Coliban
Numele Adrianei-Laura Miron fusese asociat anterior cu controverse privind parcursul său în administrația publică și legăturile sale cu persoane din USR, între care ministrul Irineu Darău și fostul primar al Brașovului, Allen Coliban. De asemenea, în spațiul public au fost invocate aspecte din trecutul său judiciar și profesional, precum și activitatea sa în domeniul industriei naționale de apărare, inclusiv în contextul programului SAFE.
În acest context, prelungirea mandatului temporar a readus în discuție modul în care sunt ocupate funcțiile de conducere din administrație și criteriile aplicate în cazul numirilor făcute în perioade de schimbare a guvernării.