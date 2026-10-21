Fosta condamnată penal, căruia Bolojan i-a prelungit mandatul în ultima zi ca premier, își cere demisia

Publicat 21 oct. 2026, 13:26 Actualizat 21 oct. 2026, 13:36

Adriana-Laura Miron, condamnată penal într-un dosar, pusă la Ministerul Economiei ca să supravegheze contactul SAFE, căruia Bolojan i-a prelungit contractul în ultima zi de muncă, vrea să demisioneze.

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