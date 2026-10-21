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Politica· 1 min citire

Daniel Zamfir, mesaj după numirea la Economie: „Sper să găsesc pe masă demisia doamnei”

Daniel Zamfir

Daniel Zamfir

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 21 oct. 2026, 09:13

Proaspăt instalat în funcție, ministrul Economiei, Daniel Zamfir, i-a transmis miercuri dimineață un mesaj fostului premier Ilie Bolojan, după ce acesta a semnat prelungirea mandatului secretarului general al ministerului, Adriana Miron, pentru încă șase luni. Zamfir a anunțat că speră să găsească demisia acesteia pe birou când ajunge la minister.

Ieri, Ilie Bolojan a semnat prelungirea pe 6 luni a mandatului de secretar general al Ministerului Economiei, dnei Adriana Miron. Azi, când ajung la minister, sper să găsesc pe masă demisia doamnei în cauză

— a scris Daniel Zamfir pe Facebook.

O altă numire controversată făcută de Bolojan înainte de plecarea de la Guvern

Adriana Miron nu ar fi singura persoană numită sau menținută în funcție în ultimele zile ale mandatului lui Ilie Bolojan. Realitatea PLUS a relatat marți că fostul premier nu ar fi plecat de la Guvern înainte de a se asigura că persoane apropiate lui ocupă poziții-cheie.

Potrivit informațiilor prezentate de Realitatea PLUS, înainte de a părăsi Palatul Victoria, Ilie Bolojan și-ar fi trimis un consilier în Consiliul de Administrație al Rețele Electrice, un operator de distribuție a energiei electrice la care statul român este acționar minoritar.

Guvernul a aprobat numirea lui Raul Gutin, consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului, în calitate de membru în Consiliul de Administrație al operatorului de distribuție a energiei electrice Rețele Electrice.

Compania este controlată de un grup grec, care deține peste 82% din acțiuni. Restul participațiilor se află în posesia Societății de Administrare a Participațiilor în Energie, deținută integral de Ministerul Energiei

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