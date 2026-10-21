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Politica· 1 min citire
Daniel Zamfir, mesaj după numirea la Economie: „Sper să găsesc pe masă demisia doamnei”
Daniel Zamfir
Proaspăt instalat în funcție, ministrul Economiei, Daniel Zamfir, i-a transmis miercuri dimineață un mesaj fostului premier Ilie Bolojan, după ce acesta a semnat prelungirea mandatului secretarului general al ministerului, Adriana Miron, pentru încă șase luni. Zamfir a anunțat că speră să găsească demisia acesteia pe birou când ajunge la minister.
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