Daniel Zamfir, mesaj după numirea la Economie: „Sper să găsesc pe masă demisia doamnei”

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 21 oct. 2026, 09:13

Proaspăt instalat în funcție, ministrul Economiei, Daniel Zamfir, i-a transmis miercuri dimineață un mesaj fostului premier Ilie Bolojan, după ce acesta a semnat prelungirea mandatului secretarului general al ministerului, Adriana Miron, pentru încă șase luni. Zamfir a anunțat că speră să găsească demisia acesteia pe birou când ajunge la minister.

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