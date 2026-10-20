Cadou la final de mandat? Bolojan își plasează un consilier în CA-ul Rețele Electrice și îl demite pe un apropiat al lui Thuma

Publicat 20 oct. 2026, 07:33 Actualizat 20 oct. 2026, 07:56 Sursă Realitatea PLUS

Ilie Bolojan nu pleacă de la Guvern până nu se asigură că oamenii săi sunt puși în funcții cheie. Înainte de a părăsi Palatul Victoria, premierul demis și-a trimis un consilier în Consiliul de Administrație al unui distribuitor de energie la care statul român este acționar minoritar. Totodată, potrivit surselor Realitatea PLUS, Ilie Bolojan l-a demis pe secretarul de stat Ionel Scrioșteanu din Ministerul Transporturilor, apropiat de gruparea din PNL condusă de Hubert Thuma, care i s-a opus vehement premierului de-a lungul mandatului său.

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