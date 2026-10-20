Cadou la final de mandat? Bolojan își plasează un consilier în CA-ul Rețele Electrice și îl demite pe un apropiat al lui Thuma

Ilie Bolojan nu pleacă de la Guvern până nu se asigură că oamenii săi sunt puși în funcții cheie. Înainte de a părăsi Palatul Victoria, premierul demis și-a trimis un consilier în Consiliul de Administrație al unui distribuitor de energie la care statul român este acționar minoritar. Totodată, potrivit surselor Realitatea PLUS, Ilie Bolojan l-a demis pe secretarul de stat Ionel Scrioșteanu din Ministerul Transporturilor, apropiat de gruparea din PNL condusă de Hubert Thuma, care i s-a opus vehement premierului de-a lungul mandatului său.
Guvernul a aprobat numirea lui Raul Gutin, consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului, în calitate de membru în Consiliul de Administrație al operatorului de distribuție a energiei, Rețele Electrice. Compania e controlată un grup grec care deține peste 82%, în timp ce restul acțiunilor sunt în posesia Societății de Administrare a Participațiilor în Energie, deținută integral de Ministerul Energiei.
În vară, Raul Gutin fusese propus de Ministerul Energiei ca membru provizoriu al Consiliului de Administrație al companiei de stat Nuclearelectrica, operatorul centralei de la Cernavodă, controlată de minister cu peste 82% din capital. În cele din urmă, în ședința companiei, instituția a votat împotriva numirii sale. El urma să îl înlocuiască pe Ionel Bucur, fost director general al centralei Cernavodă și actual consilier județean al PSD, care a renunțat la mandatul de administrator încă din luna ianuarie a acestui an. Raul Gutin a fost de anul trecut consilier de stat la Cancelaria Prim-ministrului. Potrivit CV-ului său, atribuțiile sale includ alinierea programelor guvernamentale cu inovațiile din industrie și facilitarea parteneriatelor și a schimbului de expertiză.
În paralel, premierul demis s-a asigurat că niciun adversar de-al lui nu rămâne în funcții cheie. Potrivit surselor Realitatea PLUS, Ilie Bolojan l-a demis pe secretarul de stat Ionel Scrioșteanu din Ministerul Transporturilor, deși a fost numit în 2019. Acesta e apropiat al aripii liberale conduse de Hubert Thuma și e singurul înalt demnitar PNL care a refuzat să demisioneze.