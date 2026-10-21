Radu Marinescu anunță măsuri privind accesul minorilor la rețelele sociale. Educația juridică ar urma să fie consolidată în școli

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că prevenirea riscurilor la care sunt expuși minorii în mediul online trebuie să includă atât educație, cât și măsuri privind accesul la rețelele sociale și la diferite tipuri de conținut. Oficialul a discutat inclusiv despre posibilitatea reducerii vârstei de la care minorii pot răspunde pentru faptele lor, dar a subliniat că soluțiile nu se limitează la această măsură.
Educație juridică în școli
Radu Marinescu a abordat problema responsabilității minorilor în mediul online în contextul incidentului de la Bistrița. Ministrul a susținut că autoritățile trebuie să acorde o atenție mai mare prevenirii comportamentelor periculoase și educării copiilor cu privire la consecințele faptelor lor.
În acest sens, oficialul a anunțat că a discutat cu ministrul Educației despre consolidarea componentei de educație juridică în școli. Scopul este ca elevii să înțeleagă mai bine regulile, responsabilitățile și consecințele încălcării legii.
Accesul minorilor la rețelele sociale, în atenția autorităților
Ministrul a arătat că o eventuală modificare a vârstei de la care minorii pot fi trași la răspundere nu reprezintă, în sine, o soluție suficientă. În opinia sa, prevenția trebuie completată prin intervenții privind accesul copiilor și adolescenților la rețelele sociale și la diferite categorii de conținut online.
Declarațiile indică intenția de a aborda problema din mai multe direcții, prin educație și măsuri de protecție în mediul digital. Deocamdată, în declarațiile prezentate nu au fost precizate propuneri legislative concrete, praguri de vârstă sau un calendar pentru eventualele schimbări.