Deputată USR, comentariu șocant redistribuit pe un grup de WhatsApp al Parlamentului. Reacția PSD: „Un mesaj grobian, o jignire la adresa oricui”

Scandal de proporții după ce deputata USR Diana Stoica ar fi redistribuit pe grupul de WhatsApp al Comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputaților un mesaj cu un conținut homofob. Realitatea Plus a încercat să obțină un punct de vedere din partea parlamentarei, însă până la momentul difuzării știrii nu a primit niciun răspuns. Pe de altă parte, într-o intervenție exclusivă la Realitatea Plus, deputatul PSD Florin Manole, nominalizat pentru funcția de ministru al Muncii în viitorul Guvern, a confirmat autenticitatea mesajului și a precizat că situația ar trebui analizată de urgență de Comisia de disciplină a Camerei Deputaților.
Un nou scandal politic izbucnește în Parlament, după apariția unei capturi de ecran din grupul de WhatsApp al Comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputaților. Potrivit capturilor de ecran difuzate de Realitatea Plus, mesajul redirecționat de deputata USR conținea următorul text: „Nu vreau să spun, dar zic. De ce avem mai mulți ei decât femei în Guvernul României?”.
Mesaj redistribuit de deputata USR Diana Stoica
Mesajul a fost redistribuit, nefiind clar dacă îi aparține sau nu deputatei USR
Întrebarea apare în conversație imediat după transmiterea unor documente referitoare la repartizarea comisiilor parlamentare, programul de guvernare și alte materiale despre care se precizează că au fost aprobate în Biroul Permanent Reunit.
În același timp, captura de ecran nu clarifică dacă mesajul a fost transmis intenționat sau accidental. Se observă însă mențiunea că acesta a fost „redirecționat”, ceea ce indică faptul că textul provenea dintr-o altă conversație, așadar nu există probe că deputata USR este autoarea mesajului respectiv.
Realitatea Plus i-a solicitat Dianei Stoica o explicație, însă până la difuzarea știrii nu a primit un răspuns.
Controversa este amplificată de faptul că mesajul a fost distribuit de un reprezentant al USR, formațiune care și-a asumat în mod constant susținerea drepturilor persoanelor LGBT și combaterea discriminării.
Florin Manole (PSD): Mesaj este 100% autentic, nu e niciun dubiu
Subiectul a fost comentat și de deputatul PSD Florin Manole, vehiculat pentru funcția de ministru al Muncii în viitorul Executiv condus de Luca Niculescu. Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea Plus, acesta a confirmat autenticitatea capturii de ecran și a susținut că situația nu poate fi tratată cu superficialitate.
Manole a precizat că deputata USR ar trebui chemată în fața Comisiei de disciplină pentru a explica circumstanțele în care mesajul a fost redistribuit.