Deputată USR, comentariu șocant redistribuit pe un grup de WhatsApp al Parlamentului. Reacția PSD: „Un mesaj grobian, o jignire la adresa oricui”

Publicat 16 oct. 2026, 10:50 Actualizat 16 oct. 2026, 10:58 Sursă Realitate Plus

Scandal de proporții după ce deputata USR Diana Stoica ar fi redistribuit pe grupul de WhatsApp al Comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputaților un mesaj cu un conținut homofob. Realitatea Plus a încercat să obțină un punct de vedere din partea parlamentarei, însă până la momentul difuzării știrii nu a primit niciun răspuns. Pe de altă parte, într-o intervenție exclusivă la Realitatea Plus, deputatul PSD Florin Manole, nominalizat pentru funcția de ministru al Muncii în viitorul Guvern, a confirmat autenticitatea mesajului și a precizat că situația ar trebui analizată de urgență de Comisia de disciplină a Camerei Deputaților.

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