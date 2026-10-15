Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Luca Niculescu, după ce a depus programul de guvernare și lista ministrilor: ”Avem nevoie de un guvern care să poată lua rapid decizii”
FOTO: Facebook
Publicat15 oct. 2026, 20:32
SursăRealitatea PLUS
Premierul desemnat Luca Niculescu a transmis joi seara, după ce a depus în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor din cabinetul său, că România are nevoie de un guvern capabil să ia rapid decizii, în contextul crizei politice și al problemelor economice și sociale care nu mai suportă amânare. Acesta a precizat că echipa propusă reunește miniștri desemnați de PSD și specialiști independenți, care vor lucra pe baza acelorași obiective și priorități.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News