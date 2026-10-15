Realitatea.NET
Politica· 1 min citire

Luca Niculescu, după ce a depus programul de guvernare și lista ministrilor: ”Avem nevoie de un guvern care să poată lua rapid decizii”

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Scris deGabriela Bucătaru
Publicat15 oct. 2026, 20:32
SursăRealitatea PLUS

Premierul desemnat Luca Niculescu a transmis joi seara, după ce a depus în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor din cabinetul său, că România are nevoie de un guvern capabil să ia rapid decizii, în contextul crizei politice și al problemelor economice și sociale care nu mai suportă amânare. Acesta a precizat că echipa propusă reunește miniștri desemnați de PSD și specialiști independenți, care vor lucra pe baza acelorași obiective și priorități.

Luca Niculescu: Miniștrii au o singură responsabilitate, să lucreze pentru România

Astăzi am depus în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Echipa pe care o propun reunește miniștri desemnați de Partidul Social Democrat, care a decis să își asume participarea la guvernare, și specialiști fără apartenență politică. Este o formulă mai puțin obișnuită în România, dar una care răspunde situației în care ne aflăm. După luni de criză politică, avem nevoie de un guvern care să poată lua rapid decizii și să răspundă unor probleme economice și sociale care nu mai suportă amânare. Miniștrii au parcursuri diferite, dar vor forma o singură echipă, cu un singur program și o singură responsabilitate: să lucreze pentru România. Indiferent dacă sunt desemnați de PSD sau sunt independenți, vor lucra după aceleași obiective, aceleași termene și aceleași reguli

— a scris Luca Niculescu, pe pagina sa de Facebook.

Luca Niculescu: PSD a decis să își asume guvernarea

Totodată, premierul desemnat a menționat că învestirea Guvernului și adoptarea proiectelor esențiale pentru țară au nevoie de sprijinul mai multor forțe politice.

Învestirea guvernului, ca și proiectele esențiale ale țării, au nevoie de sprijinul mai multor forțe politice. Le mulțumesc reprezentanților PSD pentru decizia de a-și asuma participarea la guvernare și pentru dialogul constructiv din această perioadă. Le mulțumesc, de asemenea, reprezentanților PNL, UDMR, grupului minorităților naționale și celorlalți parlamentari care și-au anunțat susținerea, fiecare în condițiile sale. Apreciez responsabilitatea și deschiderea de care au dat dovadă

— a mai spus acesta.

Luca Niculescu a subliniat că în primele luni cabinetul său se va concentra asupra lucrurilor care nu mai pot aștepta:

  • rectificarea bugetară, pentru a evita blocaje în funcționarea spitalelor, în aprovizionarea cu medicamente și în plățile către primării și firme;

  • adoptarea bugetului pentru 2027 până la sfârșitul anului;

  • sprijinirea persoanelor vulnerabile în fața facturilor din această iarnă;

  • relansarea economiei, susținerea întreprinderilor românești și îmbunătățirea colectării veniturilor la buget;

  • consolidarea apărării și securității țării.

Am spus de la început că România are nevoie de punți, nu de ziduri. Am făcut câțiva pași importanți în ultimele zile. Urmează audierile miniștrilor în comisiile parlamentare și votul de învestitură, săptămâna viitoare

— a conchis Luca Niculescu.
Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe