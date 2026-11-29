Publicat 29 nov. 2026, 16:00 Sursă Agerpres

România va participa la înființarea Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență, o nouă instituție financiară internațională destinată finanțării investițiilor strategice. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, va semna luni acordul constitutiv, iar Bucureștiul va găzdui biroul regional al băncii pentru flancul sudic.

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