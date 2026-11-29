România devine stat fondator al unei noi bănci internaționale pentru apărare. Alexandru Nazare semnează acordul la Luxemburg
Alexandru Nazare. Foto: Facebook
România va participa la înființarea Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență, o nouă instituție financiară internațională destinată finanțării investițiilor strategice. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, va semna luni acordul constitutiv, iar Bucureștiul va găzdui biroul regional al băncii pentru flancul sudic.
România intră în rândul statelor fondatoare ale unei noi instituții financiare internaționale dedicate investițiilor în apărare, securitate și reziliență economică. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, va semna luni, 30 noiembrie, la Luxemburg, acordul de înființare a Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență (Defence, Security and Resilience Bank – DSRB).
Participarea României la constituirea noii instituții nu se limitează la statutul de viitor beneficiar al finanțărilor, țara noastră urmând să aibă calitatea de stat fondator. În plus, Bucureștiul va găzdui biroul regional al băncii pentru flancul sudic, ceea ce deschide posibilitatea atragerii unor investiții și dezvoltării cooperării cu industria internațională de apărare.
Informațiile au fost transmise duminică de Ministerul Finanțelor, într-un comunicat preluat de Agerpres.
Alexandru Nazare semnează acordul de înființare a băncii la Luxemburg
Ministrul Finanțelor efectuează o vizită de lucru în Marele Ducat al Luxemburgului în perioada 29-30 noiembrie. Punctul central al deplasării este ceremonia oficială în cadrul căreia vor fi semnate documentele constitutive ale Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență.
Evenimentul este programat luni, 30 noiembrie, la Filarmonica din Luxemburg. La ceremonie vor participa prim-ministrul luxemburghez Luc Frieden, ministrul Finanțelor din Luxemburg, Gilles Roth, și ministrul canadian al Finanțelor și Veniturilor Naționale, Francois-Philippe Champagne.
Vor fi prezenți și reprezentanții celorlalte state care participă la constituirea instituției: Albania, Belgia, Grecia, Letonia, Turcia și Ucraina.
Ministerul Finanțelor consideră că înființarea acestei instituții răspunde nevoii de identificare a unor noi surse de finanțare pentru apărare și securitate, în contextul schimbărilor geopolitice și al creșterii importanței investițiilor strategice.
„Semnarea acordului constitutiv al DSRB marchează o etapă importantă în redefinirea modului în care statele finanțează securitatea. În actualul context geopolitic, în care consolidarea capacităților de apărare și a rezilienței economice reprezintă priorități strategice, constituirea unei instituții financiare multilaterale dedicate acestor obiective răspunde necesității mobilizării unor resurse financiare suplimentare, predictibile și sustenabile pe termen lung”, se menționează în comunicat.
România va găzdui biroul regional al băncii pentru flancul sudic
Statutul de membru fondator îi oferă României posibilitatea de a participa direct la stabilirea modului în care va funcționa noua instituție financiară. Potrivit Ministerului Finanțelor, țara noastră va fi implicată în definirea structurii instituționale, a sistemului de guvernanță și a mecanismelor prin care vor fi obținute și distribuite fondurile.
În procesul de constituire a DSRB, Ministerul Finanțelor a susținut un model care să permită atragerea capitalului din mai multe surse, inclusiv publice, private și instituționale. Printre obiectivele urmărite se numără sprijinirea industriilor strategice și facilitarea finanțării infrastructurii critice.
Un rol important îl va avea și decizia ca Bucureștiul să găzduiască biroul regional al băncii pentru flancul sudic. Ministerul apreciază că această componentă va consolida poziția României în regiune și va crea oportunități pentru companiile autohtone.
„Ministerul Finanțelor a susținut, în procesul de constituire a DSRB, dezvoltarea unui model instituțional capabil sa mobilizeze capital public, privat și instituțional, sa sprijine industriile strategice și sa faciliteze finanțarea infrastructurii critice. Pentru România, participarea la constituirea DSRB răspunde unei provocări majore a următorilor ani: finanțarea angajamentelor strategice în domeniul apărării și securității, concomitent cu menținerea echilibrului fiscal-bugetar și protejarea resurselor necesare dezvoltării economice”, susțin reprezentanții ministerului.
Potrivit instituției, prezența biroului regional la București ar putea facilita atragerea de capital, dezvoltarea industriei naționale de apărare și integrarea companiilor românești în lanțurile internaționale de producție și furnizare.
Cum va funcționa Banca pentru Apărare, Securitate și Reziliență
Noua instituție este concepută ca o bancă multilaterală deținută de state suverane, care își propune să obțină cel mai înalt calificativ de credit, AAA. Acest rating ar urma să îi permită să atragă finanțare pe termen lung în condiții competitive și să direcționeze resurse către proiecte din domeniile apărării, securității și rezilienței.
DSRB va funcționa în completarea instrumentelor financiare deja existente, printre care se numără programul SAFE și Banca Europeană de Investiții. Obiectivul este mobilizarea capitalului public și privat pentru susținerea investițiilor strategice.
Finanțările vor putea fi acordate sub formă de împrumuturi și garanții, fiind vizate mai multe categorii de proiecte și beneficiari.
Printre direcțiile de finanțare se numără:
susținerea întreprinderilor mici și mijlocii implicate în lanțurile de producție și aprovizionare ale industriilor strategice;
extinderea capacităților industriale din domeniile apărării și securității;
dezvoltarea tehnologică și accelerarea proceselor de inovare;
finanțarea infrastructurii critice;
asigurarea unei finanțări multianuale predictibile pentru investițiile strategice.
Prin aceste instrumente, banca urmărește să ofere statelor membre și companiilor din industriile vizate acces la resurse financiare pe termen lung.
Alexandru Nazare are întâlniri cu oficiali luxemburghezi și reprezentanții Băncii Europene de Investiții
Pe lângă participarea la ceremonia de semnare a acordului constitutiv, agenda ministrului Finanțelor include mai multe întrevederi dedicate cooperării economice și financiare.
Alexandru Nazare va discuta bilateral cu ministrul luxemburghez al Finanțelor, Gilles Roth, în perspectiva dezvoltării relațiilor economice dintre România și Luxemburg.
De asemenea, este programată o reuniune de lucru cu Jean-Christophe Laloux, director general al Băncii Europene de Investiții. Discuțiile vor viza cooperarea instituțională în ceea ce privește finanțarea investițiilor strategice și sprijinirea obiectivelor de dezvoltare ale României.
Programul oficialului român cuprinde și o întâlnire cu reprezentanții Asociației RomLux, organizație care promovează relațiile economice și comerciale dintre cele două țări.
În timpul vizitei, ministrul Finanțelor va fi primit și la Palatul Ducal, unde va participa la un dejun oficial oferit de Marele Duce al Luxemburgului.
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