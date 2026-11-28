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ExclusivPolitica· 1 min citire
Elena Udrea și Ion Cristoiu, față în față, la „Arhitectura Puterii”. Dezvăluiri explozive, astăzi, de la ora 19:00
Elena Udrea și Ion Cristoiu
Publicat28 nov. 2026, 14:50
SursăRealitatea PLUS
Elena Udrea și Ion Cristoiu sunt iar față în față, la Televiziunea Poporului! Un dialog incendiar cu adevăruri incomode și răspunsuri la întrebările pe care mulți se tem să le adreseze.
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