Scris de Georgiana Balaban Publicat: 27 nov. 2026, 21:34

Premierul Luca Niculescu a avut vineri o întâlnire cu șefii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare ale României, în cadrul căreia a discutat despre contribuția diplomației economice la dezvoltarea țării. La discuții a participat și ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculaescu. Șeful Guvernului le-a transmis reprezentanților diplomatici că Executivul urmărește două direcții principale: atragerea unor noi investiții în România și sprijinirea firmelor românești care vor să se extindă pe piețele internaționale.

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