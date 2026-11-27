Premierul Luca Niculescu a avut vineri o întâlnire cu șefii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare ale României, în cadrul căreia a discutat despre contribuția diplomației economice la dezvoltarea țării. La discuții a participat și ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculaescu. Șeful Guvernului le-a transmis reprezentanților diplomatici că Executivul urmărește două direcții principale: atragerea unor noi investiții în România și sprijinirea firmelor românești care vor să se extindă pe piețele internaționale.
Întâlnirea a vizat identificarea unor modalități prin care ambasadele și consulatele să se implice mai activ în promovarea oportunităților economice ale României și în susținerea mediului de afaceri.
Ce le-a cerut premierul diplomaților români
Într-un mesaj publicat pe Facebook, Luca Niculescu a precizat că le-a mulțumit diplomaților pentru activitatea desfășurată și le-a prezentat prioritățile Guvernului în domeniul cooperării economice externe.
Premierul a subliniat că România are nevoie atât de investiții străine în domenii strategice, cât și de o prezență mai puternică a companiilor autohtone în afara granițelor.
„Avem două obiective clare: să atragem mai multe investiţii în România, în special în sectoarele cu valoare adăugată ridicată, şi să ajutăm companiile româneşti să se dezvolte pe pieţele externe”, a transmis șeful Executivului.
În acest context, premierul își dorește ca ambasadele României să mențină o legătură mai strânsă cu reprezentanții mediului de afaceri, să descopere noi oportunități comerciale și să contribuie la dezvoltarea parteneriatelor economice.
Energie, apărare și materii prime critice, printre domeniile prioritare
Luca Niculescu a evidențiat mai multe sectoare în care România ar trebui să își consolideze cooperarea internațională. Printre acestea se numără energia, industria de apărare, materiile prime critice, cercetarea și inovarea.
Potrivit premierului, diplomații trebuie să valorifice atât parteneriatele strategice ale țării, cât și instrumentele puse la dispoziție de Uniunea Europeană, pentru a facilita investițiile și colaborările cu parteneri externi.
Totodată, componenta economică ar urma să fie inclusă într-o măsură mai mare în deplasările oficiale ale premierului în străinătate.
Guvernul pregătește forumuri de afaceri și relansarea comisiilor economice mixte
Șeful Executivului a anunțat că vizitele și întâlnirile externe vor include și evenimente dedicate mediului de afaceri, prin organizarea unor forumuri economice.
De asemenea, Guvernul intenționează să reactiveze comisiile economice mixte și să îmbunătățească modul în care colaborează instituțiile publice cu atribuții în promovarea relațiilor economice internaționale.
Luca Niculescu consideră că experiența și pregătirea diplomaților români reprezintă o resursă importantă, care trebuie folosită mai eficient pentru susținerea economiei naționale.
„Avem diplomaţi cu multă experienţă şi competenţă. Vreau să valorificăm cât mai bine această resursă pentru dezvoltarea economiei româneşti”, a transmis premierul.
Prin aceste măsuri, Executivul urmărește să transforme reprezentanțele diplomatice în parteneri mai activi pentru companiile românești și în instrumente de promovare a investițiilor în sectoarele considerate strategice.