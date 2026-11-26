Președintele PSD, Sorin Grindeanu, lansează noi critici la adresa fostului premier Ilie Bolojan și susține că România traversează o perioadă economică mult mai dificilă decât cea de acum un an și jumătate. Liderul social-democrat vorbește despre un presupus deficit de 50 de miliarde de lei și consideră că măsurile adoptate de Guvernul Bolojan nu au produs rezultatele economice așteptate.
Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului Antena 3, care urmează să fie difuzat integral marți. Grindeanu a criticat direcția politicilor economice din ultimele luni și a afirmat că populația și companiile au suportat efectele unor măsuri dure, fără ca situația bugetară și economică să se îmbunătățească.
Sorin Grindeanu: România se află într-o situație economică mai proastă decât acum un an și jumătate
Liderul PSD susține că economia națională a înregistrat o evoluție negativă, în ciuda măsurilor adoptate pentru reducerea deficitului bugetar.
În declarația sa, Sorin Grindeanu a enumerat scăderea economiei, nivelul ridicat al TVA și inflației, diminuarea consumului și creșterea numărului de șomeri.
Grindeanu consideră că eforturile impuse populației și mediului economic nu au fost urmate de o îmbunătățire a indicatorilor economici.
Ce spune Grindeanu despre gaura de 50 de miliarde de lei
Întrebat despre dimensiunea găurii bugetare pe care o atribuie Guvernului condus de Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu a indicat o valoare de 50 de miliarde de lei.
„Vorbim de o sumă de 50 de milioane…”, a afirmat acesta în interviu, referindu-se la suma prezentată în discuție drept gaură bugetară de 50 de miliarde de lei.
Președintele PSD l-a acuzat pe Ilie Bolojan că ar fi luat deciziile economice urmărind în primul rând obținerea unor avantaje politice, nu efectele pe termen lung asupra economiei.
„Doar din perspectivă de câștig politic”, a susținut Grindeanu, referindu-se la modul în care ar fi fost adoptate măsurile guvernamentale.
Afirmațiile reprezintă poziția liderului PSD, în contextul disputelor politice privind gestionarea finanțelor publice și eficiența măsurilor de reducere a deficitului.
Raportul Ministerului Finanțelor privind situația bugetului, aproape finalizat
În paralel, Guvernul urmează să prezinte un raport al Ministerului Finanțelor privind situația bugetară. Documentul a fost solicitat atât de PSD, cât și de premierul Luca Niculescu.
Purtătorul de cuvânt al Executivului, Dan Cărbunaru, a anunțat joi că raportul se află în etapa finală de pregătire și că va fi prezentat după finalizare.
Documentul este așteptat în contextul tensiunilor politice legate de situația finanțelor publice și al acuzațiilor formulate de social-democrați la adresa fostei conduceri a Guvernului.