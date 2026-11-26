Publicat 26 nov. 2026, 23:33 Actualizat 26 nov. 2026, 23:36

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, lansează noi critici la adresa fostului premier Ilie Bolojan și susține că România traversează o perioadă economică mult mai dificilă decât cea de acum un an și jumătate. Liderul social-democrat vorbește despre un presupus deficit de 50 de miliarde de lei și consideră că măsurile adoptate de Guvernul Bolojan nu au produs rezultatele economice așteptate.

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