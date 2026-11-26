Ministrul Agriculturii Florin Barbu anunță că se va întâlni săptămâna viitoare cu președintele Consiliului Concurenței pentru a analiza posibile practici comerciale neloiale în marile magazine. Oficialul reclamă diferențe mari între adaosurile comerciale aplicate produselor românești și celor din import și spune că nu este normal ca alimentele autohtone să ajungă la raft cu un adaos de 100%, în timp ce produsele din import au adaosuri de numai 18% sau 20%.
Ministrul Agriculturii Florin Marin a atras atenția asupra diferențelor de preț practicate de magazinele de retail și a precizat că nu își dorește ca producătorii români să fie dezavantajați în raport cu furnizorii din alte state europene.
Oficialul a anunțat că va discuta situația cu reprezentanții Consiliului Concurenței, urmând să fie analizate eventualele practici comerciale aplicate pe piața din România.
Ce spune Florin Barbu despre plafonarea adaosului comercial
Ministrul a vorbit și despre mecanismul de plafonare a adaosului comercial, instituit în iunie 2023, explicând că măsura a avut un impact asupra evoluției prețurilor alimentelor.
Potrivit lui Florin Barbu, un studiu realizat de Institutul Național de Statistică arată că, înainte de introducerea mecanismului, inflația generală era de 10%, în timp ce inflația pentru produsele agroalimentare ajunsese la 17%. Ministrul a explicat, totodată, că adaosul comercial trebuie privit în contextul tuturor cheltuielilor suportate de procesatori și comercianți, susținând că mecanismul permite un profit net de 20%.
Ministrul Agriculturii cere o analiză a profiturilor marilor retaileri
Florin Barbu a pus în discuție și diferențele dintre profitabilitatea declarată de unele lanțuri de magazine și nivelul de adaos comercial permis prin mecanismul de plafonare. Acesta a susținut că există retaileri care raportează marje de profit foarte mici sau chiar pierderi, deși mecanismul ar permite un profit net de 20%.
În acest context, Florin Barbu consideră că Ministerul Finanțelor ar trebui să analizeze profiturile companiilor din sectorul de retail:
Lucrul acesta trebuie să-l ia în calcul Ministerul de Finanțe și să facă o analiză pe tot ceea ce înseamnă profit realizat de aceste companii
Întâlnirea programată pentru săptămâna viitoare cu președintele Consiliului Concurenței ar urma să clarifice dacă diferențele reclamate de ministrul Agriculturii reprezintă practici comerciale neloiale și dacă sunt necesare măsuri suplimentare.