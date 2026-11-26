Publicat 26 nov. 2026, 14:55 Actualizat 26 nov. 2026, 15:08

Ministrul Agriculturii Florin Barbu anunță că se va întâlni săptămâna viitoare cu președintele Consiliului Concurenței pentru a analiza posibile practici comerciale neloiale în marile magazine. Oficialul reclamă diferențe mari între adaosurile comerciale aplicate produselor românești și celor din import și spune că nu este normal ca alimentele autohtone să ajungă la raft cu un adaos de 100%, în timp ce produsele din import au adaosuri de numai 18% sau 20%.

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