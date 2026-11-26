Publicat 26 nov. 2026, 14:18 Sursă Realitatea PLUS

Cristela Georgescu, un nou interviu în presa italiană. Soția lui Călin Georgescu susține că fostul candidat la prezidențiale a fost arestat pe baza unor acuzații vagi și lipsite de orice dovezi. Aceasta susține că, de fapt, se încearcă distrugerea mișcării suveraniste din România. Mai mult, Cristela Georgescu denunță și încălcarea drepturilor fundamentale ale soțului său și ale familiei sale.

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