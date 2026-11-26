EXCLUSIV la Realitatea, în emisiunea moderată de Anamaria Păcuraru, generalul în rezervă Virgil Bălăceanu a explicat de ce România are nevoie de informații operaționale în timp real despre dronele și rachetele deviate de Ucraina. Datele trebuie integrate în sistemele naționale de comandă și control, dar și în cele ale NATO, pentru a permite intervenții rapide. Generalul avertizează că, în regiunea Mării Negre, este necesară și reevaluarea regulilor de angajare împotriva dronelor aeriene și maritime.
Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu atrage atenția asupra necesității unei cooperări operaționale mai strânse între România, Ucraina și NATO, în contextul incidentelor tot mai frecvente cu drone și rachete în apropierea granițelor românești și în regiunea Mării Negre.
Potrivit expertului militar, România are nevoie de informații în timp real despre traiectoria dronelor și rachetelor deviate de la cursul inițial prin intervenția sistemelor de apărare antiaeriană ucrainene.
Aceste informații trebuie integrate în sistemul național de comandă și control al României, dar și în structurile NATO, pentru a permite o reacție rapidă și eficientă.
Fereastra de intervenție împotriva dronelor este foarte scurtă
Generalul subliniază că simpla detectare și monitorizare a amenințărilor nu sunt suficiente. Esențială este capacitatea de reacție, deoarece timpul disponibil pentru interceptarea și neutralizarea dronelor sau rachetelor este extrem de redus.
Datele furnizate de Ucraina ar putea permite autorităților militare române să identifice mai repede traiectoriile amenințărilor și să pregătească intervenția mijloacelor de apărare.
Marea Neagră ridică probleme militare și juridice suplimentare
Virgil Bălăceanu consideră că situația din Marea Neagră este mult mai complexă, deoarece amenințările nu se limitează la dronele aeriene. Sunt utilizate și drone maritime, inclusiv în acțiuni care vizează nave comerciale.
În acest context, generalul consideră necesară reevaluarea procedurilor operaționale și a regulilor de angajare, inclusiv în zona economică exclusivă și în zona contiguă.
Intervenția militară trebuie însă analizată și prin prisma dreptului internațional al mării, care stabilește limitele și condițiile în care pot fi utilizate mijloacele militare în apele internaționale și în zonele maritime aflate sub anumite drepturi ale statelor riverane.
România și NATO trebuie să își adapteze regulile de intervenție
În opinia generalului în rezervă, incidentele din regiunea Mării Negre arată că este nevoie de o abordare comună la nivelul NATO, care să clarifice modul de acțiune împotriva dronelor aeriene și maritime.