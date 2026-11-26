Publicat 26 nov. 2026, 10:25 Actualizat 26 nov. 2026, 10:40 Sursă Realitatea PLUS

EXCLUSIV la Realitatea, în emisiunea moderată de Anamaria Păcuraru, generalul în rezervă Virgil Bălăceanu a explicat de ce România are nevoie de informații operaționale în timp real despre dronele și rachetele deviate de Ucraina. Datele trebuie integrate în sistemele naționale de comandă și control, dar și în cele ale NATO, pentru a permite intervenții rapide. Generalul avertizează că, în regiunea Mării Negre, este necesară și reevaluarea regulilor de angajare împotriva dronelor aeriene și maritime.

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