Liderul AUR George Simion este așteptat joi, 26 noiembrie, la Parchetul General în calitate de suspect. Acesta este vizat într-un dosar de instigare publică, după ce anul trecut, în martie, Simion a făcut o declarație controversată la adresa membrilor Biroului Electoral Central (BEC), după ce aceștia au respins candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale, relatează Realitatea PLUS.
Liderul AUR George Simion este așteptat joi, 26 noiembrie, la Parchetul General, unde va fi audiat în calitate de suspect într-un dosar de instigare publică. Ancheta vizează declarațiile făcute de Simion în martie 2025, după ce Biroul Electoral Central (BEC) a respins candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale.
Atunci, liderul AUR a lansat un mesaj extrem de controversat la adresa membrilor BEC, spunând că aceștia ar trebui „jupuiți în piața publică”.
Ulterior, George Simion a susținut că afirmația sa era una simbolică și că se referea la eliminarea privilegiilor în cazul acestora.
În urma acestor declarații, procurorii au deschis o anchetă pentru instigare publică, iar joi, 26 noiembrie, acesta trebuie să dea explicații în fața anchetatorilor și să răspundă întrebărilor procurorilor cu privire la afirmațiile sale.
Potrivit Realitatea PLUS, procurorii urmează să stabilească dacă liderul AUR a depășit limitele și dacă sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de instigare publică.
În prezent, George Simion are calitatea de suspect, ceea ce nu înseamnă că este vinovat.