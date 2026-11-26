Publicat 26 nov. 2026, 07:32 Actualizat 26 nov. 2026, 07:34 Sursă Realitatea PLUS

Liderul AUR George Simion este așteptat joi, 26 noiembrie, la Parchetul General în calitate de suspect. Acesta este vizat într-un dosar de instigare publică, după ce anul trecut, în martie, Simion a făcut o declarație controversată la adresa membrilor Biroului Electoral Central (BEC), după ce aceștia au respins candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale, relatează Realitatea PLUS.

Distribuie articolul