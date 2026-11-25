Publicat 25 nov. 2026, 14:41 Sursă Realitatea PLUS

Diana Buzoianu, fostul ministru al Mediului din Guvernul Bolojan, îi cere lui Alexandru Rogobete să demisioneze după adoptarea moțiunii simple împotriva sa. Deputata USR susține că ministrul nu a reușit să rezolve problemele pacienților care nu găsesc medicamente în farmacii. În urmă cu aproape un an, Diana Buzoianu s-a aflat într-o situație similară, însă a refuzat să plece din fruntea Ministerului Mediului, deși moțiunea simplă împotriva sa fusese adoptată de Senat, conform Realitatea PLUS.

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