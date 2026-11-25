Diana Buzoianu, fostul ministru al Mediului din Guvernul Bolojan, îi cere lui Alexandru Rogobete să demisioneze după adoptarea moțiunii simple împotriva sa. Deputata USR susține că ministrul nu a reușit să rezolve problemele pacienților care nu găsesc medicamente în farmacii. În urmă cu aproape un an, Diana Buzoianu s-a aflat într-o situație similară, însă a refuzat să plece din fruntea Ministerului Mediului, deși moțiunea simplă împotriva sa fusese adoptată de Senat, conform Realitatea PLUS.
Diana Buzoianu îi cere lui Alexandru Rogobete să plece din fruntea Ministerului Sănătății
Deputata USR a declarat miercuri, după adoptarea moțiunii simple împotriva ministrului Sănătății, că Alexandru Rogobete trebuie să demisioneze. Diana Buzoianu a invocat problemele românilor care nu găsesc medicamentele necesare tratamentelor, dar și situația pacienților nevoiți să cumpere din propriile buzunare materiale sanitare pentru a fi tratați în spitale. Aceasta l-a criticat pe ministru și pentru faptul că nu a repus în funcțiune platforma prin care puteau fi semnalate lipsurile de medicamente.
În decembrie 2025, Diana Buzoianu refuza să demisioneze după adoptarea unei moțiuni simple
Pe 15 decembrie 2025, Senatul a adoptat moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu, inițiată de AUR, cu 74 de voturi pentru, 43 împotrivă și o abținere. Demersul parlamentar a venit în contextul crizei apei potabile din județele Prahova și Dâmbovița, care a afectat aproximativ 100.000 de oameni. La momentul respectiv, Diana Buzoianu a respins acuzațiile și a anunțat că nu intenționează să demisioneze.
La acea vreme, PSD și AUR au cerut plecarea Dianei Buzoianu de la conducerea Ministerului Mediului, în timp ce PNL, USR și UDMR au susținut continuarea mandatului acesteia. Fostul ministru considera că moțiunea nu urmărea găsirea unor soluții, ci identificarea unor vinovați. Acum, la aproape un an distanță, deputata USR îi solicită lui Alexandru Rogobete să demisioneze, invocând problemele cu care se confruntă pacienții din România.
Alexandru Rogobete o acuză pe Diana Buzoianu de ipocrizie
Ministrul Sănătății i-a amintit Dianei Buzoianu, în timpul dezbaterilor din Parlament, că nici aceasta nu a demisionat în urma votului din Senat. Rogobete a readus în discuție criza apei din Prahova, care a afectat inclusiv activitatea unor spitale, și a acuzat-o de ipocrizie. Ministrul a anunțat că nu intenționează să renunțe la funcție după adoptarea moțiunii simple.
Premierul Luca Niculescu și-a exprimat, la rândul său, sprijinul pentru Alexandru Rogobete. Șeful Executivului a transmis că susține eforturile ministrului pentru îmbunătățirea serviciilor medicale și a tratamentelor oferite pacienților. Adoptarea moțiunii simple nu presupune automat demiterea ministrului Sănătății.