Publicat 24 nov. 2026, 22:12 Sursă Realitatea PLUS

Dumitru Chisăliță, ministrul Energiei, a anunțat marți seara, în direct la Realitatea Plus, că proiectul de prelungire a plafonării prețurilor la energie pentru populație a fost pus în dezbatere publică. Potrivit acestuia, măsura ar urma să se aplice în perioada 1 aprilie 2027 – 31 martie 2028, prin menținerea unui preț stabilit administrativ la nivelul producătorului.

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