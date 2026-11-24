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ExclusivPolitica· 2 min citire
Cristian Diaconescu, despre riscul să se rupă NATO după întâlnirea dintre Donald Trump și Mark Rutte
Cristian Diaconescu
Publicat24 nov. 2026, 17:46
SursăRealitatea PLUS
Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu nu vede nicio perspectivă reală pentru pace în invitația lansată de Vladimir Putin liderilor europeni. Acesta explică și de ce consideră că NATO nu se va destrăma.
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