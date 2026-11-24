Publicat 24 nov. 2026, 14:39 Actualizat 24 nov. 2026, 15:05 Sursă Realitatea.net realitatea plus

România riscă să piardă până la 800 de milioane de euro din PNRR după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan ar fi transmis cifre eronate privind conducerile companiilor publice locale. Situația s-ar fi produs în ciuda faptului că specialiștii Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) au avertizat că datele raportate ar putea fi incorecte, potrivit unor surse și documente oficiale prezentate în exclusivitate de Realitatea PLUS.

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