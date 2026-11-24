România riscă să piardă până la 800 de milioane de euro din PNRR după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan ar fi transmis cifre eronate privind conducerile companiilor publice locale. Situația s-ar fi produs în ciuda faptului că specialiștii Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) au avertizat că datele raportate ar putea fi incorecte, potrivit unor surse și documente oficiale prezentate în exclusivitate de Realitatea PLUS.
De ce specialiștii Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice n-au semnat pentru cifrele propuse de guvern?
Potrivit documentului prezentat de Realitatea Plus, autoritățile au raportat că 81,59% dintre mandatele din consiliile acestor companii erau permanente, cu puțin peste pragul minim de 80% impus de jalonul european. Specialiștii Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice au semnalat în scris posibile erori de calcul și au refuzat să semneze documentul în forma primită.
Cu toate acestea, șefa instituției, Anișoara Ulcelușe, susținută de USR, și-ar fi dat acordul. Dacă verificările vor arăta că procentul real este sub 80%, România riscă să rateze jalonul 442 din cererea de plată numărul 6. Miza este uriașă: potrivit sursei noastre, pe lângă cele 800 de milioane de euro din PNRR pe care le-am putea pierde, riscăm și o penalizare de 80-100 de milioane de euro.
Potrivit documentului prezentat, problema ar fi fost semnalată anterior în cadrul unor verificări efectuate de instituție privind persoane numite pentru mandate de patru ani fără parcurgerea procedurilor de selecție prevăzute de lege. Documentul arată că metodologia utilizată ia în calcul mandatele aflate în vigoare la data de referință, iar clasificarea acestora se bazează pe informațiile existente în evidențele Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC).
Conducerile provizorii ale unor companii de stat, prezentate ca fiind permanenete
Analiza datelor istorice ar fi scos la iveală situații în care persoane care ocupau de mult timp funcții în organele de administrare ale unor întreprinderi publice au fost încadrate, în evidențele aferente anului 2026, ca având mandate de patru ani. Potrivit documentului, existau două interpretări posibile ale acestor date.
Unul dintre exemplele menționate este cel al Fabricii de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu. Direcția de specialitate ar fi constatat că administratorii provizorii au fost numiți pentru o perioadă de patru ani fără organizarea unei proceduri de selecție, însă compania a fost inclusă în categoria societăților cu administratori permanenți.
Guvernul Bolojan ar fi vrut să arate că a indeplinit mai multe jaloane decât a făcut-o în realitate
Potrivit concluziilor prezentate, aceste încadrări ar fi putut conduce la raportarea unor date eronate privind îndeplinirea unor criterii asumate de România. Documentul susține că, pe baza acestor informații, ar fi fost transmis un raport care indica îndeplinirea unor condiții ce nu erau, în realitate, satisfăcute.
Miza este una semnificativă, potrivit Realitatea Plus. Conform documentului prezentat, o eventuală raportare incorectă ar putea pune în pericol fonduri de până la 800 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în contextul în care programul se confruntă deja cu mai multe dificultăți de implementare.