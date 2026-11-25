Premierul Luca Niculescu vizitează astăzi cele două mari fabrici de automobile din România. Șeful Guvernului va ajunge mai întâi la uzina Dacia de la Mioveni, iar apoi la fabrica Ford din Craiova. Vizitele au loc într-o perioadă dificilă pentru industria auto din România, marcată de scăderea semnificativă a producției și de creșterea costurilor.
Viitorul uzinei Dacia de la Mioveni, în pericol
Costurile tot mai mari de producție, în special cele cu energia, pun în pericol viitorul uzinei Dacia de la Mioveni. Aproximativ 1.700 de angajați au plecat din fabrică de la jumătatea anului trecut, iar producția a scăzut considerabil. În prezent, uzina produce puțin peste 1.000 de mașini pe zi, deși are o capacitate de 1.300 de autoturisme.
Mai mult, este luată în calcul posibilitatea ca modelul Duster să fie produs și la o fabrică din Spania. Există, de asemenea, riscul ca viitoarele proiecte ale mărcii să nu mai ajungă la Mioveni. Premierul va discuta despre situația fabricii cu reprezentanții conducerii Dacia.
Producția a scăzut și la fabrica Ford din Craiova
După întâlnirea de la Mioveni, premierul Luca Niculescu va merge la uzina Ford din Craiova. Și această fabrică traversează o perioadă dificilă, înregistrând o scădere lunară a producției cu aproape 1.550 de autoturisme. În acest context, Guvernul caută soluții pentru sprijinirea celor două fabrici.