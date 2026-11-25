Publicat 25 nov. 2026, 07:43 Sursă Realitatea PLUS

Premierul Luca Niculescu vizitează astăzi cele două mari fabrici de automobile din România. Șeful Guvernului va ajunge mai întâi la uzina Dacia de la Mioveni, iar apoi la fabrica Ford din Craiova. Vizitele au loc într-o perioadă dificilă pentru industria auto din România, marcată de scăderea semnificativă a producției și de creșterea costurilor.

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