Viitorul Dacia Mioveni, sub semnul întrebării! Șeful Renault cere tăierea costurilor cu 20%. Producția, oprită

Viitorul uzinei Dacia de la Mioveni depinde de reducerea costurilor de producție, avertizează șeful Renault Group, François Provost. Acesta susține că fabrica din România nu mai este suficient de competitivă și cere măsuri urgente pentru scăderea cheltuielilor cu cel puțin 20%, deși obiectivul companiei este o reducere de 30%. În același timp, conducerea Renault solicită sprijinul autorităților române pentru rezolvarea problemei prețurilor ridicate la energie. Declarațiile vin chiar în ziua în care producția de la Mioveni este oprită din cauza lipsei comenzilor.
Șeful Renault avertizează că uzina Dacia din România nu mai este competitivă
François Provost a declarat că Renault își dorește ca fabrica de la Mioveni să aibă un viitor, însă pentru acest lucru este nevoie de schimbări importante. Potrivit acestuia, costurile actuale de producție sunt prea mari, iar uzina trebuie să devină mai eficientă pentru a putea concura cu celelalte fabrici ale grupului. Șeful Renault consideră că problema trebuie rezolvată cât mai repede, nu amânată pentru anii următori.
Una dintre principalele cerințe este ca reprezentanții conducerii și cei ai sindicatului să ajungă la un acord pe termen lung. Acesta ar trebui să permită reducerea cheltuielilor pentru fiecare mașină produsă la Mioveni. Provost susține că situația actuală este îngrijorătoare și că viitorul operațiunilor Renault din România depinde de capacitatea companiei de a reduce aceste costuri, conform Profit.ro.
„Astăzi, operațiunile noastre din România nu mai sunt competitive și statistica este foarte îngrijorătoare.
Conducerea, pe de o parte, sindicatul pe de altă parte, trebuie să stabilească un acord de muncă pe termen lung pentru a reduce rapid cu 20% costul de producție al mașinii, cel puțin 20%”, a punctat François Provost.
Renault vrea costuri mai mici cu până la 30%. Schimbările îi vizează și pe furnizorii Dacia
Șeful Renault a explicat că reducerea cu 20% reprezintă doar pragul minim pe care compania dorește să îl atingă. Obiectivul ar fi ca producția să devină chiar cu 30% mai ieftină, iar măsurile nu ar urma să se limiteze doar la fabrica de la Mioveni. Provost consideră că și firmele care livrează piese și componente pentru Dacia trebuie să găsească soluții pentru a-și reduce costurile.
Acesta a dat exemple din alte țări europene în care Renault a aplicat măsuri asemănătoare. Potrivit lui Provost, grupul a reușit să își îmbunătățească activitatea în Spania și Franța, iar experiența de acolo ar putea fi folosită și în România. Șeful Renault a amintit inclusiv de creșterea producției de mașini electrice din Franța, pe care a prezentat-o drept un exemplu al rezultatelor obținute.
„Vrem ca costul de producție să scadă cu minimum 20%, ar trebui să fie minus 30%. Și acest lucru este valabil pentru Mioveni, dar este și pentru furnizorii din întregul nostru ecosistem. Știu că este posibil pentru că am făcut asta în Spania acum mult timp și continuăm să o facem. Facem asta în Franța. Iar în Franța anul acesta producem plus 25% mașini electrice.”