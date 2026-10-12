Viitorul Dacia Mioveni, sub semnul întrebării! Șeful Renault cere tăierea costurilor cu 20%. Producția, oprită

Publicat 12 oct. 2026, 12:23 Actualizat 12 oct. 2026, 12:28

Viitorul uzinei Dacia de la Mioveni depinde de reducerea costurilor de producție, avertizează șeful Renault Group, François Provost. Acesta susține că fabrica din România nu mai este suficient de competitivă și cere măsuri urgente pentru scăderea cheltuielilor cu cel puțin 20%, deși obiectivul companiei este o reducere de 30%. În același timp, conducerea Renault solicită sprijinul autorităților române pentru rezolvarea problemei prețurilor ridicate la energie. Declarațiile vin chiar în ziua în care producția de la Mioveni este oprită din cauza lipsei comenzilor.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre angajati daciaUzina Dacia