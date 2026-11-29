România și Taiwan își consolidează relațiile industriale în sectorul apărării printr-un memorandum semnat de OPIA și TW-DIDA. Acordul vizează dezvoltarea de proiecte comune, atragerea de investiții în România și parteneriate în domenii strategice precum sistemele fără pilot, tehnologiile anti-dronă și industria aerospațială.
OPIA și TW-DIDA pun bazele unei noi cooperări industriale
Organizația Patronală „Industria de Apărare” (OPIA) și Taiwan Defense Industry Development Association (TW-DIDA) au semnat un memorandum de înțelegere care deschide noi perspective de cooperare industrială și tehnologică în domeniul apărării și al industriei aerospațiale.
Acordul, semnat în cadrul „Defence & Aerospace Business Forum”, organizat de cele două asociații, creează cadrul pentru un dialog structurat între membrii acestora, identificarea unor proiecte industriale comune și dezvoltarea de parteneriate strategice, inclusiv prin atragerea de investiții în România.
În cadrul evenimentului, Răzvan Pîrcălăbescu, președintele ROMARM și al OPIA, a evidențiat rolul strategic pe care ROMARM și-l asumă în consolidarea cooperării industriale internaționale și în crearea de noi oportunități de dezvoltare pentru industria națională de apărare. În viziunea acestuia, ROMARM, în calitate de lider al industriei naționale de apărare, trebuie să acționeze ca un integrator al capacităților industriale românești, facilitând accesul companiilor la parteneriate internaționale, tehnologii avansate și noi oportunități de dezvoltare a capacităților de producție în România.
Forumul a reunit 35 de companii, discuțiile vizând domenii cu potențial ridicat de cooperare, precum sistemele fără pilot, tehnologiile anti-dronă, industria aerospațială și microcipurile, dar și dezvoltarea unor parteneriate industriale de tip joint-venture în România.
Semnarea memorandumului și implicarea ROMARM în dezvoltarea acestor parteneriate reflectă direcția strategică susținută de Răzvan Pîrcălăbescu: consolidarea poziției industriei românești de apărare în lanțurile internaționale de producție și valorificarea cooperării externe pentru dezvoltarea de capacități industriale și tehnologice în România.
Compania Națională ROMARM S.A. este principalul producător şi exportator direct de produse militare din România, având un rol strategic în dezvoltarea și menținerea capacităților industriale de apărare ale țării. Prin activitatea sa, ROMARM contribuie la modernizarea producției militare și la dezvoltarea parteneriatelor cu producători internaționali din domeniul apărării.
OPIA (Organizația Patronală Industria de Apărare) reprezintă interesele companiilor din industria de apărare din România. Organizația urmărește susținerea și dezvoltarea sectorului național de apărare, promovarea dialogului dintre mediul privat, instituțiile statului și partenerii internaționali, precum și facilitarea cooperării industriale și tehnologice.