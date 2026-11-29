Scris de Catalina Anghel Publicat: 29 nov. 2026, 13:52

România și Taiwan își consolidează relațiile industriale în sectorul apărării printr-un memorandum semnat de OPIA și TW-DIDA. Acordul vizează dezvoltarea de proiecte comune, atragerea de investiții în România și parteneriate în domenii strategice precum sistemele fără pilot, tehnologiile anti-dronă și industria aerospațială.

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