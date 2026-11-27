Publicat 27 nov. 2026, 13:21 Actualizat 27 nov. 2026, 13:38 Sursă Realitatea PLUS

Un proiect de raport al Ministerului Finanțelor, intrat în posesia Realitatea PLUS, scoate la iveală dimensiunea presiunilor asupra bugetului României. Potrivit datelor din proiect, statul are obligații de plată de 41,3 miliarde de lei pentru care instituțiile nu au suficiente fonduri, iar necesarul suplimentar de finanțare solicitat de acestea ajunge la 50,8 miliarde de lei. La acestea se adaugă datorii către furnizori, restanțe salariale câștigate în instanță și investiții publice fără finanțare în bugetul pe 2026. Documentul include și obligațiile rămase din perioada guvernului Bolojan, iar cifrele conturează amploarea problemelor financiare cu care se confruntă România.

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