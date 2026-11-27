Un proiect de raport al Ministerului Finanțelor, intrat în posesia Realitatea PLUS, scoate la iveală dimensiunea presiunilor asupra bugetului României. Potrivit datelor din proiect, statul are obligații de plată de 41,3 miliarde de lei pentru care instituțiile nu au suficiente fonduri, iar necesarul suplimentar de finanțare solicitat de acestea ajunge la 50,8 miliarde de lei. La acestea se adaugă datorii către furnizori, restanțe salariale câștigate în instanță și investiții publice fără finanțare în bugetul pe 2026. Documentul include și obligațiile rămase din perioada guvernului Bolojan, iar cifrele conturează amploarea problemelor financiare cu care se confruntă România.
România se confruntă cu presiuni tot mai mari asupra bugetului de stat, în condițiile în care instituțiile publice au identificat obligații de plată și necesități suplimentare de finanțare de zeci de miliarde de lei. Datele obținute de Realitatea PLUS legate de datele din raportul de la Ministerul Finanțelor arată că statul are restanțe pentru plata unor drepturi salariale câștigate în instanță, datorii către furnizori și lipsuri de finanțare pentru proiecte de investiții, programe de sănătate și dezvoltare locală.
Potrivit informațiilor obținute pe surse de Realitatea PLUS, necesarul suplimentar de finanțare solicitat de instituțiile publice se ridică la 50,8 miliarde de lei, în timp ce 41,3 miliarde de lei reprezintă obligații pentru care instituțiile nu dispun de suficiente fonduri în bugetele aprobate.
Situația este prezentată într-un proiect de raport al Ministerului Finanțelor, care avertizează și asupra ritmului lent de derulare a investițiilor publice. Astfel, 175 de proiecte de investiții ale statului nu au primit niciun leu în bugetul pentru 2026. Dacă investițiile vor continua în același ritm, statul ar avea nevoie de 11 ani pentru a finaliza toate proiectele pe care le are în plan.
Date raport Finanțe/ Captură video
50,8 miliarde de lei, bani solicitați în plus de instituțiile statului. Unde se duc
Potrivit datelor prezentate de Realitatea PLUS, instituțiile publice au solicitat suplimentar 50,8 miliarde de lei, peste sumele deja prevăzute în bugetele lor. O parte din acest necesar este destinată accelerării lucrărilor la proiectele finanțate din fonduri europene și la investițiile derulate la nivel național. Amânarea finanțării pentru anul viitor ar putea duce la întârzieri în implementarea acestor proiecte.
Din totalul de 50,8 miliarde de lei, 19,1 miliarde de lei reprezintă obligații de plată pe care statul știe deja că trebuie să le achite, dar pentru care bugetele instituțiilor nu asigură suficiente fonduri. Cea mai mare parte a acestor obligații, respectiv 14,7 miliarde de lei, provine din hotărâri judecătorești și drepturi salariale. Pentru tranșele ajunse deja la termen în urma deciziilor instanțelor, raportul arată că plata nu este prevăzută în acest an. Alte 3,7 miliarde de lei lipsesc din bugetul asigurărilor de sănătate.
Datorii către furnizori și facturi nesosite de miliarde de lei
Problemele financiare ale instituțiilor publice se reflectă și în relațiile cu furnizorii. Datoriile administrației către aceștia sunt estimate între 8,1 și 10,1 miliarde de lei.
O situație aparte apare la Ministerul Muncii, unde încă din primele trei luni ale anului figurează în contabilitate sume cuprinse între 3,5 și 3,9 miliarde de lei la categoria „facturi nesosite”. Potrivit proiectului de raport al Ministerului Finanțelor la care face referire Realitatea PLUS, destinația exactă a acestor sume nu este încă pe deplin clarificată, situația fiind în continuare în analiză.
Nota de plată a statului este și mai mare: datoria Pfizer și restanțele la energie
Obligațiile financiare ale statului sunt și mai mari dacă sunt luate în calcul și sumele care nu figurează în totalul de 41,3 miliarde de lei raportat la sfârșitul lunii octombrie. Printre acestea se numără obligația de plată de 3,4 miliarde de lei față de Pfizer. Fiecare lună de întârziere la plată generează suplimentar dobânzi de aproximativ 2,5 milioane de euro. De asemenea, în afara totalului sunt și plățile de cel puțin 3,5 miliarde de lei pentru compensarea facturilor la energie.
Separat, România a pierdut finanțări din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), estimate la 18 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 3,4 miliarde de euro.
Ce alte proiecte mai sunt afectate de lipsa banilor
Necesarul de finanțare identificat la nivelul instituțiilor publice vizează mai multe domenii importante. Printre sumele care lipsesc se numără bani pentru proiectele finanțate din fonduri europene, inclusiv pentru programul SAFE, pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate, pentru programele naționale de dezvoltare locală, precum și pentru subvenții și plata salariilor.
În acest context, cele 175 de proiecte de investiții care nu au primit nicio alocare în bugetul pentru 2026 ilustrează dificultățile cu care se confruntă statul în asigurarea finanțării angajamentelor asumate.
Deficitul bugetar, sub presiune! România riscă să depășească nivelul din 2025
Presiunile asupra finanțelor publice apar într-un moment în care Guvernul încearcă să reducă deficitul bugetar. Anul trecut, diferența dintre încasările statului și plățile efectuate a reprezentat 7,65% din PIB. Potrivit metodei europene de calcul, deficitul a fost de 7,8% din PIB.
Pentru 2026, Guvernul și-a propus reducerea deficitului calculat pe baza plăților efective la 6,2% din PIB. Totuși, proiecția care ia în calcul și obligațiile financiare rămase din perioada guvernului Bolojan indică posibilitatea ca deficitul să depășească nivelul înregistrat anul trecut. Evoluția finală depinde de câte dintre aceste obligații vor fi achitate până la 31 decembrie.
Toate aceste presiuni bugetare se manifestă într-un an în care economia României este estimată să înregistreze o scădere de 0,4%, subliniază Realitatea PLUS. Potrivit sursei ciate, chiar Ministerul Finanțelor recunoaște în proiectul de raport impactul măsurilor de ajustare bugetară asupra economiei, precizând că „Economia plătește pe termen scurt costul ajustării”.