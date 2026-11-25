Scris de Iulian Budusan Publicat: 25 nov. 2026, 14:54

Comisia Europeană menține suspendată procedura de deficit excesiv, după ce a constatat progrese în consolidarea bugetară. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, avertizează însă că România va avea nevoie de măsuri speciale în 2027 pentru a respecta ținta de deficit.

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