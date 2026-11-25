Ministerul Energiei ia în calcul introducerea unei noi taxe, denumită „Robin Hood”, prin care statul ar putea prelua o parte din profiturile excepționale obținute de producătorii de energie electrică. Banii colectați ar putea fi folosiți pentru sprijinirea populației și a companiilor afectate de facturile mari. Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a precizat că măsura ar avea un caracter temporar și că românii care dețin panouri fotovoltaice nu vor fi vizați, conform Realitatea PLUS.
Cum ar funcționa taxa „Robin Hood” în România
Noua taxă se numără printre măsurile analizate de autorități pentru a tempera creșterea prețurilor la electricitate. Ministerul Energiei caută în această perioadă mai multe soluții pentru reducerea presiunii asupra consumatorilor, inclusiv prin modificarea sistemului de acordare a ajutoarelor pentru plata facturilor la energie. Taxa „Robin Hood” ar presupune impozitarea suplimentară a profiturilor excepționale obținute de producătorii de electricitate.
Denumirea face trimitere la celebrul personaj Robin Hood, cunoscut pentru faptul că lua de la bogați pentru a-i ajuta pe cei săraci. În cazul energiei, principiul este asemănător, statul urmând să redistribuie o parte din câștigurile producătorilor către consumatorii care au nevoie de sprijin. Potrivit ministrului Energiei, banii colectați ar putea fi acordați anumitor consumatori casnici și noncasnici sub forma unor credite fiscale.
Prosumatorii nu vor fi vizați de noua taxă
Dumitru Chisăliță a dat asigurări că măsura analizată nu îi vizează pe prosumatori, adică pe cei care își produc singuri energia electrică, inclusiv cu ajutorul panourilor fotovoltaice, și vând surplusul în rețea. Suprataxarea ar urma să se concentreze asupra profiturilor excepționale ale producătorilor. Ministerul Energiei nu a stabilit însă procentul de taxare și nici pragul de la care companiile ar urma să plătească.
„Nu taxăm prosumatorii. E vorba de a ne uita la supraprofituri”, a declarat Dumitru Chisăliță, ministrul Energiei.
Ministrul consideră că introducerea unei asemenea taxe i-ar putea determina pe unii producători să reducă prețurile la care vând energia electrică, în loc să plătească impozite suplimentare. Măsura ar urma să fie aplicată doar în sezonul rece, cel târziu până la 1 aprilie 2027. Deocamdată, propunerea se află în etapa de analiză.
Ajutorul de 50 de lei pentru plata facturilor ar putea fi menținut și în 2027
În paralel cu introducerea taxei „Robin Hood”, Ministerul Energiei propune menținerea ajutorului lunar de 50 de lei pentru plata facturilor la electricitate și în anul 2027. Actuala schemă de sprijin ar urma să fie prelungită până la introducerea unui nou sistem de acordare a ajutoarelor. Autoritățile vor ca, pe viitor, sprijinul financiar să fie stabilit în funcție de veniturile beneficiarilor, caracteristicile locuinței și eventualele probleme medicale.
Totodată, Ministerul Energiei pregătește prelungirea plafonării prețurilor la gazele naturale pentru populație. Potrivit proiectului pus în dezbatere publică, măsura ar urma să se aplice în perioada 1 aprilie 2027 - 31 martie 2028. Autoritățile analizează astfel mai multe variante pentru protejarea consumatorilor în fața scumpirilor din sectorul energetic.