Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 nov. 2026, 11:41

Ministerul Energiei ia în calcul introducerea unei noi taxe, denumită „Robin Hood”, prin care statul ar putea prelua o parte din profiturile excepționale obținute de producătorii de energie electrică. Banii colectați ar putea fi folosiți pentru sprijinirea populației și a companiilor afectate de facturile mari. Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a precizat că măsura ar avea un caracter temporar și că românii care dețin panouri fotovoltaice nu vor fi vizați, conform Realitatea PLUS.

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