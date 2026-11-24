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Economie· 1 min citire
Casa Verde Baterii 2026: PPC vine cu peste 20 de oferte pentru baterii de stocare
Publicat24 nov. 2026, 09:41
Actualizat24 nov. 2026, 09:44
Românii care au deja instalate panouri fotovoltaice pot obține o finanțare de până la 15.000 de lei pentru achiziția unei baterii de stocare prin programul Casa Verde Baterii 2026. Înscrierile sunt programate în perioada 20-25 noiembrie, iar finanțarea poate acoperi cel mult 75% din valoarea proiectului.
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