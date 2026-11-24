Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 24 nov. 2026, 09:16

Potrivit datelor publicate de E-Mobility Europe și New AutoMotive, în octombrie au fost înregistrate 295.252 de automobile electrice cu baterie în cele 18 piețe europene analizate. Numărul este cu 60,9% mai mare decât în octombrie 2025.

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