Potrivit datelor publicate de E-Mobility Europe și New AutoMotive, în octombrie au fost înregistrate 295.252 de automobile electrice cu baterie în cele 18 piețe europene analizate. Numărul este cu 60,9% mai mare decât în octombrie 2025.
În total, de la începutul anului și până la finalul lunii octombrie, au fost înmatriculate aproximativ 2,3 milioane de mașini electrice în aceste piețe. Creșterea față de aceeași perioadă din 2025 a fost de aproximativ 40%.
Mașinile complet electrice au reprezentat 32,1% din totalul înmatriculărilor de automobile noi în piețele monitorizate în octombrie. Media pentru primele zece luni ale anului a fost de 25,3%.
România, creștere de peste 46% la înmatriculările de mașini electrice
România se numără printre țările în care piața automobilelor electrice a avut o evoluție pozitivă. În primele zece luni din 2026 au fost înmatriculate 9.421 de mașini electrice cu baterie, cu 46,2% mai multe decât în perioada similară a anului trecut.
Doar în octombrie au fost înregistrate 1.493 de automobile electrice, iar acestea au reprezentat 12,5% din totalul înmatriculărilor de mașini noi din luna respectivă.
Creșterea plasează România peste piețe precum Germania, unde avansul în primele zece luni a fost de 45,3%, și Spania, cu 43,8%. În schimb, Slovenia a raportat cea mai mare creștere procentuală dintre cele 18 piețe analizate, de 126,6%.
În Franța, înmatriculările de mașini electrice au crescut cu 77,3% în primele zece luni, iar în Italia cu 74,5%. La polul opus s-a aflat Polonia, singura piață din grupul analizat care a înregistrat o scădere, de 8,9%.
Germania și Franța conduc în privința volumului de mașini electrice
Cele mai mari piețe auto europene au avut un rol important în creșterea din octombrie. Germania a înregistrat 94.069 de mașini electrice noi, iar Franța 61.958. Împreună, cele două țări au reprezentat mai mult de jumătate din înmatriculările raportate în cele 18 piețe.
În ceea ce privește ponderea automobilelor electrice în totalul mașinilor noi, țările nordice continuă să ocupe primele poziții. Norvegia a ajuns la o cotă de 98,8% în octombrie, urmată de Danemarca, cu 88,4%, Finlanda, cu 59,9%, și Suedia, cu 51,1%.
În alte state, tranziția este mai lentă. Italia a avut o cotă de 5,9%, Polonia de 6,2%, iar Cehia de 9,3%.
Ce a determinat creșterea vânzărilor de automobile electrice
Analiștii citați de Reuters indică mai mulți factori care au susținut cererea: programele de subvenționare a achizițiilor, prețurile ridicate ale carburanților și oferta tot mai variată de modele electrice, inclusiv în segmentele mai accesibile.
În același timp, producătorii auto se confruntă cu o schimbare a preferințelor cumpărătorilor și cu presiunea reglementărilor europene privind emisiile de dioxid de carbon.
Datele Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), publicate pe 24 noiembrie, arată că în Uniunea Europeană au fost înmatriculate 2.211.071 de automobile complet electrice în primele zece luni din 2026. Acestea au reprezentat 23,4% din piața mașinilor noi, comparativ cu 16,4% în perioada similară din 2025.
Creșterea înmatriculărilor vine într-un moment în care la Bruxelles au loc discuții privind obiectivele europene de reducere a emisiilor pentru automobilele noi începând din 2035. Evoluția pieței arată că interesul pentru mașinile electrice este în creștere, dar ritmul diferă considerabil de la o țară la alta.