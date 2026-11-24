Scris de Mădălina Cristea Publicat: 24 nov. 2026, 07:04

Prețul petrolului a scăzut semnificativ luni, 23 noiembrie 2026, ajungând la cel mai redus nivel din ultimele trei luni. Creșterea cantităților de țiței disponibile pe piața internațională și redeschiderea unei conducte importante din Libia au contribuit la ieftinire, în ciuda tensiunilor din Orientul Mijlociu.

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