Prețul petrolului a scăzut semnificativ luni, 23 noiembrie 2026, ajungând la cel mai redus nivel din ultimele trei luni. Creșterea cantităților de țiței disponibile pe piața internațională și redeschiderea unei conducte importante din Libia au contribuit la ieftinire, în ciuda tensiunilor din Orientul Mijlociu.
Petrolul s-a ieftinit cu peste 3% într-o singură zi
Contractele futures pentru petrolul Brent au încheiat ședința de tranzacționare de luni la 89,37 dolari pe baril, după o scădere de 3,46%. Petrolul american West Texas Intermediate (WTI) s-a ieftinit cu 3,88%, ajungând la 80,17 dolari pe baril. Scăderea cotațiilor internaționale vine într-o perioadă în care și prețurile carburanților din România au înregistrat reduceri, conform Reuters.com.
Reluarea activității conductei Sharara din Libia a contribuit la scăderea prețurilor. Transportul petrolului către rezervoarele centrului Akakus din Zawiya a fost reluat, potrivit conducerii companiei petroliere naționale. Creșterea ofertei a redus presiunea asupra prețurilor, în ciuda atacurilor asupra navelor comerciale și infrastructurii petroliere din Orientul Mijlociu.
Petrolul s-ar putea ieftini și mai mult în 2027
Analiștii JPMorgan estimează că prețul petrolului ar putea coborî sub 80 de dolari pe baril în prima jumătate a anului 2027, ca urmare a unui excedent de ofertă. Producția ar urma să crească atât în Orientul Mijlociu, cu excepția Iranului, cât și pe continentul american. În schimb, specialiștii Bank of America consideră că tensiunile geopolitice vor continua să influențeze cotațiile, în condițiile în care stocurile mondiale rămân relativ reduse.
O reuniune importantă pentru piața petrolului este programată pe 29 noiembrie. Miniștrii statelor membre OPEC+ vor discuta politica de producție pentru anul 2027. Între timp, analiștii estimează că stocurile americane de țiței și produse petroliere au crescut cu aproximativ 900.000 de barili în săptămâna încheiată pe 20 noiembrie.