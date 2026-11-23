Negocierile privind majorarea salariului minim pe economie de la 1 ianuarie continuă fără un acord între sindicate și patronate. Sindicaliștii amenință cu proteste și greve dacă veniturile nu vor crește, în timp ce reprezentanții mediului privat cer înghețarea salariului minim sau reducerea taxelor pe muncă. Reprezentanții sindicatelor discută astăzi și cu liderii PSD, după ce întâlnirea cu ministrul Muncii și reprezentanții patronatelor s-a încheiat fără o soluție comună.
Ce propun patronatele: salariu minim înghețat sau taxe mai mici
Reprezentanții mediului privat susțin că salariul minim ar trebui menținut la nivelul actual, potroivit . O altă variantă propusă este reducerea fiscalității pe muncă, prin introducerea unui impozit zero pentru salariul minim sau diminuarea taxelor cu cel puțin 5%.
Scopul acestor măsuri ar fi ca angajații să rămână cu mai mulți bani în mână la finalul lunii, fără ca firmele să suporte costurile unei majorări salariale.
Sindicatele cer salarii mai mari, în funcție de inflație
De cealaltă parte, sindicatele consideră că majorarea salariului minim este necesară pentru a compensa scăderea puterii de cumpărare și susțin că nivelul acestuia trebuie stabilit în concordanță cu prevederile europene, inflația și coșul de consum.
Sindicaliștii au avansat două variante de majorare:
4.884 de lei brut, echivalentul unui salariu net de aproximativ 2.915 lei;
5.079 de lei brut, ceea ce ar însemna un salariu net de puțin peste 3.000 de lei.
Sindicatele amenință cu proteste și greve
Reprezentanții angajaților avertizează că, în lipsa unei majorări a salariului minim, vor organiza proteste și nu exclud declanșarea unor greve.
Negocierile continuă, iar propunerile patronatelor și sindicatelor urmează să fie analizate și de conducerea PSD. Discuțiile de astăzi, programate la ora 13:00, ar putea clarifica poziția social-democraților în privința viitorului salariului minim pe economie.