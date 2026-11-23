Publicat 23 nov. 2026, 10:20 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Negocierile privind majorarea salariului minim pe economie de la 1 ianuarie continuă fără un acord între sindicate și patronate. Sindicaliștii amenință cu proteste și greve dacă veniturile nu vor crește, în timp ce reprezentanții mediului privat cer înghețarea salariului minim sau reducerea taxelor pe muncă. Reprezentanții sindicatelor discută astăzi și cu liderii PSD, după ce întâlnirea cu ministrul Muncii și reprezentanții patronatelor s-a încheiat fără o soluție comună.

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