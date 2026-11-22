Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 nov. 2026, 14:28

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat în exclusivitate la Realitatea PLUS că a solicitat prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază pentru întreg anul 2027. Măsura actuală expiră la 31 decembrie, iar autoritățile trebuie să decidă dacă o vor menține și după această dată. Oficialul susține că mecanismul a contribuit la protejarea consumatorilor și avertizează că scăderea consumului afectează deja industria alimentară. Ministrul a vorbit și despre diferențele de preț dintre produsele românești și cele din import, pentru care cere o analiză la nivel guvernamental.

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