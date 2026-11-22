Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat în exclusivitate la Realitatea PLUS că a solicitat prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază pentru întreg anul 2027. Măsura actuală expiră la 31 decembrie, iar autoritățile trebuie să decidă dacă o vor menține și după această dată. Oficialul susține că mecanismul a contribuit la protejarea consumatorilor și avertizează că scăderea consumului afectează deja industria alimentară. Ministrul a vorbit și despre diferențele de preț dintre produsele românești și cele din import, pentru care cere o analiză la nivel guvernamental.
Florin Barbu cere prelungirea plafonării adaosului comercial pentru tot anul 2027
Românii ar putea beneficia și anul viitor de plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, dacă propunerea Ministerului Agriculturii va fi acceptată de Guvern. Florin Barbu a explicat că a transmis Ministerului Finanțelor solicitarea de a continua mecanismul introdus în 2023, în condițiile în care actuala măsură urmează să expire la sfârșitul lunii decembrie.
Ministrul susține că prelungirea este necesară pentru a limita presiunea asupra bugetelor familiilor, mai ales într-o perioadă în care prețurile alimentelor și cheltuielile de zi cu zi reprezintă o problemă pentru numeroși români. Propunerea vizează menținerea plafonării pe tot parcursul anului 2027, nu doar pentru primele luni. În cadrul interviului acordat Realitatea PLUS, Florin Barbu a explicat că a solicitat și o analiză a efectelor acestei măsuri, care să fie realizată cu sprijinul Consiliului Concurenței, ANAF și Institutului Național de Statistică. Potrivit ministrului, datele de care dispune instituția arată că inflația în cazul alimentelor de bază a fost cu cel puțin două puncte procentuale mai mică decât nivelul general al inflației.
Oficialul consideră că menținerea mecanismului este importantă atât pentru consumatori, cât și pentru producătorii români, în condițiile în care diminuarea cumpărăturilor se răsfrânge asupra întregului sector alimentar.
Ce se întâmplă cu prețurile alimentelor înainte de Crăciun
Întrebat despre posibilitatea unor noi scumpiri în perioada sărbătorilor, Florin Barbu a explicat că actualul mecanism limitează adaosul comercial aplicat produselor alimentare de bază. Printre alimentele vizate se numără și carnea de porc, unul dintre produsele foarte căutate în perioada Crăciunului. Ministrul consideră că plafonarea continuă să îi protejeze pe cumpărători și și-a exprimat încrederea că aceasta va fi menținută și anul viitor.
Anunțul vine într-un moment în care există îngrijorări privind costul alimentelor pentru masa de Crăciun. Pâinea s-ar putea scumpi cu peste 15%, iar pentru carnea de porc sunt luate în calcul noi majorări de preț. În acest context, menținerea plafonării este văzută de ministrul Agriculturii drept una dintre măsurile prin care populația poate fi protejată de creșterea cheltuielilor.
Ministrul Agriculturii avertizează asupra problemelor din industria alimentară
Florin Barbu a atras atenția și asupra efectelor pe care scăderea consumului le poate avea asupra industriei alimentare. Potrivit datelor prezentate de ministru, peste 31.000 de persoane ar fi fost concediate în acest sector în ultimele șase luni, situație care provoacă îngrijorare la nivelul Ministerului Agriculturii. Oficialul susține că reducerea activității din industria alimentară afectează nu doar companiile și angajații, ci și veniturile colectate la bugetul de stat. În estimările prezentate de acesta, pierderile din contribuții ar putea ajunge până la un miliard de lei anual.
Ministrul consideră că stimularea consumului și continuarea investițiilor în procesarea alimentelor sunt importante pentru economia românească. Acesta a explicat că Ministerul Agriculturii urmărește dezvoltarea capacităților de producție și procesare din România, astfel încât sectorul alimentar să poată susține mai multe locuri de muncă.
Produsele românești, uneori mai scumpe decât cele din import. Ce măsuri cere Florin Barbu
Un alt subiect abordat de ministrul Agriculturii a fost diferența de preț dintre produsele alimentare românești și cele aduse din străinătate. Florin Barbu a explicat că a solicitat instituțiilor competente să analizeze modul în care sunt stabilite adaosurile comerciale pentru produsele similare, în funcție de proveniența acestora. Ministrul consideră că nu ar trebui să existe tratamente comerciale diferite între alimentele produse în România și cele importate, atunci când este vorba despre aceeași categorie de produse.
Potrivit oficialului, analiza ar urma să fie realizată pentru fiecare categorie de produse în parte, iar concluziile să fie prezentate Guvernului. Scopul este identificarea situațiilor în care produsele autohtone ar putea fi dezavantajate prin practicile comerciale aplicate pe piață. Florin Barbu a subliniat că nu urmărește stabilirea administrativă a tuturor adaosurilor comerciale, ci aplicarea unor condiții echitabile pentru produsele românești și cele din import.
Când va decide Guvernul dacă menține plafonarea în 2027
Propunerile privind prelungirea plafonării adaosului comercial și analizarea diferențelor de preț dintre produsele românești și cele importate au fost transmise Ministerului Finanțelor. Florin Barbu a precizat că documentele sunt centralizate la nivelul acestei instituții și și-a exprimat încrederea că Guvernul va lua o decizie care să protejeze consumatorii.
Actuala plafonare este valabilă până la 31 decembrie 2026. Dacă propunerea Ministerului Agriculturii va fi aprobată, mecanismul ar urma să continue până la sfârșitul anului 2027, astfel încât adaosul comercial la alimentele de bază să rămână limitat și după încheierea actualului an.