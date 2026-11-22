Scris de Mădălina Cristea Publicat: 22 nov. 2026, 08:39

Una dintre cele mai cunoscute fabrici de încălțăminte din România a ajuns să fie vândută pe un site de anunțuri. Fabrica Hușana, din municipiul Huși, județul Vaslui, unde în vremurile bune lucrau aproape 3.000 de oameni, nu mai are astăzi niciun angajat. După decenii în care a fost unul dintre principalii angajatori ai orașului, fostul gigant industrial a acumulat datorii de peste 6 milioane de lei, iar halele și terenul au fost scoase la vânzare pentru 3,3 milioane de euro.

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