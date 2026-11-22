Una dintre cele mai cunoscute fabrici de încălțăminte din România a ajuns să fie vândută pe un site de anunțuri. Fabrica Hușana, din municipiul Huși, județul Vaslui, unde în vremurile bune lucrau aproape 3.000 de oameni, nu mai are astăzi niciun angajat. După decenii în care a fost unul dintre principalii angajatori ai orașului, fostul gigant industrial a acumulat datorii de peste 6 milioane de lei, iar halele și terenul au fost scoase la vânzare pentru 3,3 milioane de euro.
Fabrica de încălțăminte Hușana, unul dintre simbolurile industriei din județul Vaslui, își încheie povestea după mai bine de jumătate de secol. Clădirile în care mii de muncitori își petreceau odinioară zilele de lucru sunt acum prezentate pe platformele de anunțuri imobiliare, în căutarea unui cumpărător. Prețul cerut pentru întreaga proprietate este de 3,3 milioane de euro, cu TVA inclus. Oferta cuprinde terenul fostei fabrici, halele industriale, spațiile de depozitare și birourile. În total, sunt aproximativ 7.000 de metri pătrați de construcții, pe un teren de peste 9.000 de metri pătrați.
Potrivit informațiilor publicate de Vremea Nouă, proprietatea este situată pe Calea Basarabiei din Huși, cu acces direct la drumul european E581. Apropierea de Vama Albița, aflată la aproximativ 20 de kilometri, este prezentată drept unul dintre principalele avantaje pentru eventualii investitori. Ansamblul industrial cuprinde 12 unități funcționale, care pot fi folosite pentru producție, depozitare sau activități comerciale. Spațiile dispun de utilități, inclusiv energie electrică trifazică, apă, canalizare și gaze naturale, iar viitorul proprietar ar putea utiliza întreaga platformă sau ar putea închiria separat anumite clădiri.
De la aproape 3.000 de angajați la zero. Cum s-a prăbușit fabrica Hușana
Fabrica Hușana a fost construită în anii '70, într-o perioadă în care municipiul Huși se dezvolta puternic din punct de vedere industrial. Alături de alte unități de producție din oraș, fabrica de încălțăminte oferea locuri de muncă pentru mii de oameni și reprezenta o sursă importantă de venit pentru numeroase familii. În perioada sa de vârf, aproape 3.000 de persoane lucrau în secțiile fabricii. Încălțămintea produsă la Huși ajungea pe piețele de desfacere ale vremii, iar activitatea industrială susținea o parte importantă a economiei locale.
Problemele au început după Revoluția din 1989, când fabrica a pierdut piețele tradiționale din fostul bloc estic. Comenzile au început să scadă, iar conducerea a fost nevoită să reducă treptat producția și numărul angajaților. În 1997, fabrica a fost privatizată și preluată de investitorii italieni din grupul Carmens. Schimbarea proprietarului nu a reușit însă să oprească declinul. Lipsa comenzilor și salariile mici au provocat nemulțumiri în rândul muncitorilor, care, la începutul anului 1998, au intrat într-o grevă ce a durat 11 zile.
Ulterior, fabrica a început să lucreze tot mai mult în sistem lohn, realizând produse pentru alte companii. Producția proprie s-a redus, iar secțiile în care odinioară munceau mii de oameni au început să se golească.
În 2022 mai avea 131 de angajați. Un an mai târziu, rămăsese unul singur
Declinul fabricii Hușana s-a accentuat în ultimii ani. Din aproape 500 de angajați, câți mai figurau în evidențele companiei în urmă cu aproximativ două decenii, numărul salariaților a continuat să scadă. În anul 2022, fabrica mai avea 131 de angajați. Situația s-a deteriorat rapid, iar în 2023 în evidențele societății mai figura un singur salariat. În prezent, compania nu mai are niciun angajat.
Nici situația financiară nu arată mai bine. Fabrica a înregistrat în mai mulți ani pierderi de ordinul milioanelor de lei, iar ultimul an în care a reușit să obțină profit a fost 2020. În prezent, datoriile societății ajung la aproximativ 6,05 milioane de lei. Astfel, o fabrică în care au lucrat generații întregi de oameni a ajuns să existe doar prin clădirile și terenurile rămase în urmă, după ce activitatea de producție s-a redus treptat până la dispariție.
Preț de 3,3 milioane de euro pentru fostul gigant industrial din Huși
Vânzarea fabricii Hușana reprezintă și o oportunitate pentru investitorii interesați de spații industriale în apropierea graniței cu Republica Moldova. Platforma dispune de acces pentru camioane de mare tonaj, are un front stradal de aproximativ 67 de metri și este conectată la principalele utilități necesare desfășurării unei activități economice. Cu toate acestea, prețul de 3,3 milioane de euro este considerat ridicat pentru piața imobiliară locală. Potrivit informațiilor din presa locală, suma cerută este aproape dublă față de evaluările realizate pentru alte platforme industriale din zonă, în cadrul unor proceduri de insolvență.
Pentru Huși, scoaterea la vânzare a fabricii înseamnă mai mult decât dispariția unei afaceri. Hușana a fost, timp de zeci de ani, locul în care mii de oameni și-au câștigat existența și unul dintre reperele economice ale orașului.