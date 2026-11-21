Publicat 21 nov. 2026, 11:05 Sursă Realitatea PLUS

Tensiuni tot mai mari între sindicate și patronate din cauza salariului minim pe economie. Reprezentanții angajaților amenință cu proteste și chiar cu greve dacă Guvernul nu va aproba o majorare de la începutul anului 2027. Sindicatele cer ca salariul minim brut să ajungă la cel puțin 4.800 de lei, unele organizații solicitând chiar 5.000 de lei. În schimb, patronatele vor înghețarea veniturilor la nivelul actual sau reducerea taxelor pe muncă. Ministerul Muncii analizează mai multe variante, însă negocierile de vineri, 20 noiembrie, s-au încheiat fără un acord, conform Realitatea PLUS.

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