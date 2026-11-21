Tensiuni tot mai mari între sindicate și patronate din cauza salariului minim pe economie. Reprezentanții angajaților amenință cu proteste și chiar cu greve dacă Guvernul nu va aproba o majorare de la începutul anului 2027. Sindicatele cer ca salariul minim brut să ajungă la cel puțin 4.800 de lei, unele organizații solicitând chiar 5.000 de lei. În schimb, patronatele vor înghețarea veniturilor la nivelul actual sau reducerea taxelor pe muncă. Ministerul Muncii analizează mai multe variante, însă negocierile de vineri, 20 noiembrie, s-au încheiat fără un acord, conform Realitatea PLUS.
În prezent, salariul minim brut pe economie este de 4.325 de lei, iar angajații primesc aproximativ 2.699 de lei net. Liderii sindicali susțin că majorarea este necesară pentru a compensa pierderea puterii de cumpărare și invocă mecanismul legal de stabilire a salariului minim, care ține cont de indicatori precum inflația, productivitatea muncii și evoluția câștigului salarial mediu.
Sindicatele amenință cu greve dacă salariul minim nu crește de la 1 ianuarie
Liderii sindicali avertizează că menținerea salariului minim la nivelul actual ar putea provoca un val de nemulțumiri în rândul angajaților. În cazul în care negocierile cu Guvernul și patronatele nu vor duce la o majorare, sunt luate în calcul proteste de stradă, greve în anumite domenii și chiar o acțiune comună la nivel național.
Grigore Mare, vicepreședintele Blocului Național Sindical, a avertizat că salariații nu mai pot suporta scumpirile din ultimul an și că lipsa unei decizii privind veniturile ar putea declanșa acțiuni sindicale de amploare.
Reprezentantul sindical a precizat că nu exclude nici posibilitatea unei greve generale, dacă discuțiile privind majorarea salariului minim vor stagna.
Sindicatele insistă asupra unei creșteri efective a salariului brut, nu doar asupra reducerii taxelor. În urma consultărilor de la Ministerul Muncii, confederațiile sindicale au avansat o propunere comună de 4.800 de lei brut, în timp ce alte calcule prezentate anterior au vizat pragul de 5.000 de lei.
Cât ar putea crește salariul minim în 2027. Trei scenarii pentru veniturile angajaților
Potrivit calculelor prezentate de Realitatea PLUS, printre variantele analizate se află trei scenarii care raportează salariul minim la câștigul salarial mediu brut pe economie.
În funcție de procentul aplicat, angajații ar putea primi următoarele sume:
Scenariul 1: 47% din câștigul salarial mediu brut. Salariul minim ar ajunge la 4.593 de lei brut, respectiv 2.761 de lei net.
Scenariul 2: 50% din câștigul salarial mediu brut. Salariul minim ar crește la 4.884 de lei brut, iar venitul net ar fi de 2.918 lei.
Scenariul 3: 52% din câștigul salarial mediu brut. Salariul minim ar putea ajunge la 5.079 de lei brut, echivalentul unui venit de 3.023 de lei net.
Astfel, în varianta cea mai ridicată, salariul minim net ar depăși pragul de 3.000 de lei lunar. Calculele reprezintă scenarii de lucru, nu valori aprobate pentru anul viitor. Deși legislația prevede un mecanism de actualizare a salariului minim, stabilirea sumei pentru 2027 necesită consultarea partenerilor sociali și adoptarea unei hotărâri de Guvern.
Patronatele cer înghețarea salariului minim sau impozit zero. Câți bani ar câștiga angajații
De cealaltă parte, reprezentanții mediului de afaceri se opun unei majorări importante a salariului minim, argumentând că aceasta ar crește cheltuielile firmelor într-o perioadă economică dificilă. Printre propunerile patronatelor se află menținerea salariului minim la 4.325 de lei brut și eliminarea impozitului pe venit pentru angajații plătiți la acest nivel. Într-un asemenea scenariu, salariații ar putea încasa aproximativ 182 de lei net în plus în fiecare lună, fără ca salariul brut să fie modificat.
O altă variantă presupune o majorare limitată a salariului minim, până la cel mult 4.500 de lei brut, însoțită de creșterea sumei neimpozabile de la 200 la 400 de lei. Ministrul Muncii, Florin Manole, a confirmat că patronatele susțin amânarea unei majorări salariale.
În paralel, sunt analizate și variante de impozitare diferențiată, în funcție de nivelul salariului brut. Potrivit simulărilor prezentate de Realitatea PLUS, una dintre propuneri ar presupune următoarele praguri:
La un salariu minim de 4.325 de lei brut, impozitul pe venit ar fi de 0%, iar angajatul ar primi aproximativ 182 de lei net în plus.
Pentru un salariu de 4.575 de lei brut, cota de impozitare propusă ar fi de 1,49%, ceea ce ar aduce un câștig net suplimentar estimat la 189 de lei.
La un salariu de 4.825 de lei brut, impozitul ar fi de 2,99%, iar creșterea venitului net, calculată în cadrul scenariului, ar fi de 177 de lei.
Pentru un salariu de 5.075 de lei brut, cota de impozitare ar ajunge la 4,48%, iar avantajul net estimat ar fi de 152 de lei.
Aceste calcule privesc reducerea impozitului pe venit, nu eliminarea contribuțiilor la pensii și sănătate. Variantele se află în analiză și nu reprezintă un nou sistem de impozitare adoptat.
Când se decide salariul minim pentru 2027. Negocierile continuă în decembrie
Decizia privind salariul minim pentru anul viitor va fi discutată în Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social, care reunește reprezentanții Guvernului, sindicatelor și patronatelor.
Potrivit surselor Realitatea PLUS, o nouă reuniune extinsă ar putea fi convocată la începutul lunii decembrie. În cadrul acestor discuții urmează să fie analizate atât variantele de majorare a salariului brut, cât și propunerile privind reducerea taxării veniturilor mici.