Publicat 20 nov. 2026, 20:38 Actualizat 20 nov. 2026, 20:50

Organizația europeană pentru siguranța navigației aeriene - EUROCONTROL a blocat din nou încasările destinate Administrației Române a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA, în cadrul executării silite cerute de Pfizer împotriva statului român. Măsura este aplicată în ciuda deciziilor favorabile obținute de ROMATSA în instanțele din Bruxelles, iar regia anunță că a început demersurile pentru clarificarea situației juridice.

Distribuie articolul