Șoferii încheie săptămâna cu prețuri mai mici la pompă, în special în cazul benzinei. Vineri, 20 noiembrie 2026, benzina standard se găsește în România de la 9,13 lei pe litru, iar motorina standard pornește de la 10,53 lei. Datele privind evoluția pieței arată că benzina s-a ieftinit, în medie, cu aproximativ 48 de bani pe litru în ultimele șapte zile.
Cât costă benzina și motorina vineri, 20 noiembrie
Potrivit datelor centralizate pentru ziua de 20 noiembrie, prețul minim al benzinei standard este de 9,13 lei pe litru. Prețul median la nivel național ajunge la 9,18 lei, ceea ce înseamnă că jumătate dintre stațiile monitorizate afișează tarife sub această valoare, iar cealaltă jumătate, peste ea.
În cazul motorinei standard, cel mai mic preț identificat este de 10,53 lei pe litru, în timp ce prețul median este de aproximativ 10,59 lei.
Pentru un plin de 50 de litri, șoferii care găsesc benzina la prețul minim de 9,13 lei ar plăti 456,50 lei. La cel mai mic tarif identificat pentru motorină, aceeași cantitate ar costa 526,50 lei.
Benzina s-a ieftinit cu aproape 50 de bani într-o săptămână
Scăderea este mai vizibilă în cazul benzinei. Datele privind evoluția prețurilor la nivel național indică o reducere de aproximativ 48 de bani pe litru în ultimele șapte zile.
Și motorina s-a ieftinit, însă într-un ritm mai lent. În ultima săptămână, prețul său mediu a scăzut cu aproximativ 16 bani pe litru.
Tendința descendentă este vizibilă și în comparația cu luna precedentă. În ultimele 30 de zile, benzina standard s-a ieftinit cu aproximativ 92 de bani pe litru, iar motorina cu circa 31 de bani.
De ce scade mai mult prețul benzinei decât cel al motorinei
Reducerea mai accentuată a prețului benzinei are legătură cu evoluția cotațiilor internaționale ale produselor petroliere. Potrivit unei analize publicate de Economica.net, ieftinirile recente au venit pe fondul scăderii prețului țițeiului și al cotațiilor produselor rafinate, cu un efect mai pronunțat asupra benzinei.
Motorina este influențată și de condițiile specifice pieței de diesel. România este importator net de motorină, iar cotațiile internaționale pentru acest produs au rămas ridicate. Costurile de transport și cererea din regiune contribuie, de asemenea, la menținerea unui preț mai mare la pompă.
La Petrom și OMV, reducerile operate în ultimele zile au fost succesive. Pe 19 noiembrie, compania a ieftinit benzina cu 9 bani pe litru și motorina cu 6 bani, după reduceri aplicate și în ziua precedentă. În cele două săptămâni anterioare, benzina se ieftinise cu aproximativ 80 de bani pe litru în stațiile Petrom, în timp ce motorina coborâse cu circa 35 de bani.
Pentru a găsi cel mai avantajos preț înainte de weekend, șoferii pot verifica ofertele din localitatea în care se află, nu doar minimul raportat la nivel național.