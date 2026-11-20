Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 20 nov. 2026, 08:22

Șoferii încheie săptămâna cu prețuri mai mici la pompă, în special în cazul benzinei. Vineri, 20 noiembrie 2026, benzina standard se găsește în România de la 9,13 lei pe litru, iar motorina standard pornește de la 10,53 lei. Datele privind evoluția pieței arată că benzina s-a ieftinit, în medie, cu aproximativ 48 de bani pe litru în ultimele șapte zile.

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