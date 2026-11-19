Scris de Emanuel Focșan Publicat: 19 nov. 2026, 11:03

Numărul locurilor de muncă vacante a scăzut cu 4.300 în trimestrul al treilea din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, arată datele publicate joi, 19 noiembrie 2026, de Institutul Național de Statistică (INS). Cele mai mari reduceri de posturi disponibile s-au înregistrat în administrația publică și în construcții, iar la nivel național, contracția a fost de aproximativ 13,6%.

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