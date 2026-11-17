Scris de Mădălina Cristea Publicat: 17 nov. 2026, 13:38

Vești îngrijorătoare pentru economia României. Comisia Europeană a revizuit în scădere estimările privind evoluția economică a țării noastre și anticipează o contracție de 0,3% în 2026, față de creșterea de 0,1% prognozată în primăvară. În același timp, inflația ar urma să ajungă la 7,9%, iar șomajul la 6,7%. Potrivit previziunilor economice de toamnă, publicate marți, 17 noiembrie, măsurile de austeritate, înghețarea salariilor și pensiilor și scumpirea energiei au afectat puternic consumul populației și investițiile private.

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