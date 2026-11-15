Românii își numără banii, partidele își numără voturile

Românii se pregătesc pentru una dintre cele mai grele ierni din punct de vedere economic, însă politicienii sunt preocupați de alegeri și de împărțirea voturilor. În timp ce populația este sufocată de scumpiri, facturi uriașe și venituri tot mai mici, partidele apropiate de Ilie Bolojan încearcă să formeze o nouă alianță politică. PNL, USR și Forța Dreptei vor să construiască un pol de dreapta care să se confrunte direct cu AUR, iar fostul premier este vehiculat inclusiv ca posibil candidat la prezidențiale. Numai că planurile de la București se lovesc de conflictele din teritoriu, iar analiștii avertizează că încercarea de a copia vechea Alianță DA ar putea fi sortită eșecului.
Polul de dreapta, alianța pentru putere și voturi
Românii sunt sufocați de scumpiri, inflație și nesiguranța locurilor de muncă. Prețurile cresc de la o zi la alta, iar sărbătorile de iarnă se anunță printre cele mai scumpe din ultimii ani. Pensionarii sunt cei mai afectați și cu greu mai fac față cheltuielilor tot mai mari, în timp ce inflația mușcă tot mai mult din venituri.
Și greul abia începe. Sindicatele avertizează că urmează o iarnă extrem de dificilă din punct de vedere economic și amenință cu noi proteste.
Românii sunt pregătiți să iasă în stradă dacă salariul minim pe economie nu va fi majorat de anul viitor. Sindicaliștii propun o creștere de 675 de lei brut. Reprezentanții angajaților susțin că această majorare este una necesară pentru a fi echilibrată puterea de cumpărare a românilor care a scăzut drastic în ultimul an.
La toate acestea se adaugă facturile tot mai mari la energie, care riscă să golească și mai mult buzunarele românilor.
Dar, în timp ce românii se întreabă cum vor trece peste iarnă, politicienii sunt preocupați de cu totul altceva: alegerile și împărțirea voturilor. Partidele de dreapta pregătesc, cel puțin pe hârtie, o nouă alianță politică. PNL, USR și Forța Dreptei vor să își unească forțele pentru a obține cât mai multe voturi. Iar în centrul acestei construcții ar putea fi chiar Ilie Bolojan, vehiculat inclusiv drept posibil candidat la alegerile prezidențiale.
PNL, USR și forța dreptei, planuri pentru o nouă alianță
Numai că planurile de pe hârtie se lovesc de realitatea politică. Ludovic Orban, cel care a plecat din PNL în urma unui scandal de proporții și și-a făcut propriul partid, ar putea ajunge din nou alături de foștii colegi. După ani de conflicte și acuzații, fostul lider liberal pare dispus să se întoarcă exact lângă cei de care s-a despărțit.
Iar dacă la București se vorbește despre unitatea dreptei, la Brașov, realitatea din teren arată cu totul altfel. Conflictele și rivalitățile dintre PNL, USR și Forța Dreptei pun sub semnul întrebării cât de solidă ar putea fi această alianță.
În spatele acestei încercări de unificare se află însă și o miză electorală uriașă: lupta cu valul suveranist. Noua construcție politică este prezentată drept o alternativă la AUR, iar europarlamentarul Siegfried Mureșan vorbește despre un obiectiv de peste 30% din voturi și despre o confruntare directă cu partidul condus de George Simion.
Și, în goana după voturi, dreapta pare să scoată de la naftalină o rețetă politică veche de peste două decenii: Alianța DA. Numai că analiștii politici avertizează că o formulă care a funcționat în trecut nu poate fi copiată într-o Românie complet diferită.
Se încearcă o construcție politică în jurul lui Ilie Bolojan, după modelul celei care l-a propulsat pe Traian Băsescu. Doar că Bolojan nu este Băsescu, iar PNL și USR nu au aceeași relație pe care o aveau, odinioară, liberalii și democrații.
Diferențele de doctrină, conflictele și modul diferit în care funcționează cele două partide fac ca repetarea succesului Alianței DA să fie mult mai complicată decât își imaginează liderii dreptei.