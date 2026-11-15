Românii își numără banii, partidele își numără voturile

Publicat 15 nov. 2026, 22:18 Actualizat 15 nov. 2026, 22:19 Sursă Realitatea PLUS

Românii se pregătesc pentru una dintre cele mai grele ierni din punct de vedere economic, însă politicienii sunt preocupați de alegeri și de împărțirea voturilor. În timp ce populația este sufocată de scumpiri, facturi uriașe și venituri tot mai mici, partidele apropiate de Ilie Bolojan încearcă să formeze o nouă alianță politică. PNL, USR și Forța Dreptei vor să construiască un pol de dreapta care să se confrunte direct cu AUR, iar fostul premier este vehiculat inclusiv ca posibil candidat la prezidențiale. Numai că planurile de la București se lovesc de conflictele din teritoriu, iar analiștii avertizează că încercarea de a copia vechea Alianță DA ar putea fi sortită eșecului.

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