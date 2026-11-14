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Economie· 1 min citire
BNR: „Inflația rămâne o provocare importantă, contextul e dificil!”
BNR / Sursa foto - Arhivă
Publicat14 nov. 2026, 15:52
SursăRealitatea PLUS
Anunț crucial al BNR despre situația economică a țării. Viceguvernatorul Băncii Naționale a declarat în privința corectării dezechilibrelor că aceasta trebuie însoțită și de măsuri care să asigure reluarea sustenabilă a creșterii economice.
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