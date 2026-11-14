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Economie· 1 min citire

BNR: „Inflația rămâne o provocare importantă, contextul e dificil!”

BNR / Sursa foto - Arhivă

BNR / Sursa foto - Arhivă

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Georgiana Balaban
Scris deGeorgiana Balaban
Publicat14 nov. 2026, 15:52
SursăRealitatea PLUS

Anunț crucial al BNR despre situația economică a țării. Viceguvernatorul Băncii Naționale a declarat în privința corectării dezechilibrelor că aceasta trebuie însoțită și de măsuri care să asigure reluarea sustenabilă a creșterii economice.

BNR: „Corectarea economică trebuie însoțită de măsuri!”

Cosmin Marinescu a subliniat că România trebuie să arate că poate continua, în mod credibil, consolidarea finanțelor publice și să ofere încredere piețelor financiare prin obținerea unor costuri de finanțare mai mici, atât pentru stat, cât și pentru sectorul privat.

Acesta a transmis că țara noastră trebuie să-și redefinească prioritățile de politică economică, pentru a valorifica avantajele competitive de care dispune.

În același timp, viceguvernatorul BNR a mai scos în evidență faptul că inflația rămâne o provocare importantă, într-un context internațional dificil, marcat de consecințele Războiului din Orientul Mijlociu.

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